رسميًا.. أوبو تكشف عن موعد إطلاق سلسلة Find X10 وساعتها وسماعتها الجديدة

أكدت شركة أوبو أن سلسلة هواتف Find X10 ستُكشف النقاب عنها في 22 سبتمبر في الصين.

وعقب هذا الإعلان، قامت الشركة بتحديث صفحات الطلب المسبق لهواتف Find X10E وFind X10 وFind X10 Pro Max، حيث أضافت صورًا رسمية ومواصفات وخيارات ألوان.

كما تم تحديث قوائم ساعة Watch S2 وسماعات Enco X4 اللاسلكية، إذ من المتوقع إطلاقهما بالتزامن مع سلسلة هواتف Find X10 الجديدة.

مواصفات وألوان هاتف Oppo Find X10 Pro Max



مواصفات وألوان هاتف Oppo Find X10 Pro Max





على الجانب الآخر سيتوفر هاتف Oppo Find X10 Pro Max بألوان البرتقالي ، والأبيض ، والتيتانيوم وسيُتاح للمشترين أربعة خيارات من حيث الذاكرة والتخزين، بدءًا من 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من سعة التخزين. كما ستشمل التشكيلة خيارات أخرى مثل 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت، بالإضافة إلى خيار متطور بسعة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت، مما يمنح المستخدمين خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم التخزينية.



سيأتي هاتف Oppo Find X10 خيارات التكوين فيه مطابقةً لخيارات Pro Max، حيث تتضمن 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 1 تيرابايت. وهذا يمنح الطراز القياسي نفس الحد الأقصى لذاكرة الوصول العشوائي وسعة التخزين الموجودة في هاتف Pro Max الرائد.

مواصفات هاتف Oppo Find X10E

سيتوفر هاتف Oppo Find X10E بخيارات محدودة من حيث المواصفات، حيث سيتوفر بخيارين: 12 جيجابايت + 256 جيجابايت و16 جيجابايت + 512 جيجابايت. كما سيتوفر بلونين: الأزرق الجليدي والتيتانيوم الفاتح، مما يتيح للمشترين خيارين من حيث اللون.

تشير التقارير إلى أن هاتفي Find X10 وFind X10 Pro Max سيعملان بمعالجي Dimensity 9600M وDimensity 9600 Pro على التوالي. ويُقال إن الأخير معالج جديد كليًا بتقنية 2 نانومتر، بينما قد يكون Dimensity 9600M معالجًا بتقنية 3 نانومتر مبنيًا على معالج Dimensity 9500 الحالي مع بعض التحسينات، ولكن دون تغيير في معالج الرسوميات.

على الجانب الآخر لا تتوفر حاليًا أي معلومات حول مجموعة الشرائح التي ستشغل هاتف Find X10E.

خيارات ألوان ساعة أوبو S2 وجهاز Enco X4



ستُطرح ساعة Oppo Watch S2 بالتزامن مع سلسلة هواتف Find X10. وتشمل خيارات ألوانها المتاحة البرتقالي، والبيج ، والرمادي الداكن. أما سماعات Enco X4، فتتوفر بألوان الذهبي ، والأبيض ، والرمادي .