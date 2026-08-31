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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش البطاريات القادم.. أوبو فايند إكس 10 ببطارية عملاقة بسعة 8000 مللي أمبير

هاتف أوبو فايند إكس 10
هاتف أوبو فايند إكس 10
لمياء الياسين

نشر موقع " ديجيتال تشات ستيشن" تفاصيل جديدة حول هاتف أوبو فايند إكس 10، واصفًا إياه بأنه أقوى هاتف رائد قياسي في تشكيلة أوبو. وتتناول التسريبات بشكل أساسي البطارية والكاميرات والشاشة.

بالحديث عن البطارية، تشير التقارير إلى أن هاتف Find X10 سيحصل على بطارية بسعة 8000 مللي أمبير. ويؤكد موقع Digital Chat Station أنه سيكون الهاتف الوحيد في فئته الذي يتمتع ببطارية بهذا الحجم، وهو ما يتوافق مع التقارير السابقة التي أشارت إلى نفس السعة.


تسريب مواصفات هاتف أوبو فايند إكس 10

قد يُمثل نظام الكاميرا ترقيةً كبيرة. يُقال إن هاتف Find X10 مزود بكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل، إحداهما للكاميرا الرئيسية والأخرى للتصوير عن بُعد. ووفقًا للمسرّب، فإنّ المستشعرات عالية الدقة لا تقتصر وظيفتها على التقاط المزيد من التفاصيل فحسب، بل صُممت أيضًا لتحسين تناسق الألوان بين الكاميرتين.

تسريب مواصفات هاتف أوبو فايند إكس 10

تُعدّ الشاشة جانبًا آخر يشهد تحسينات. يُشاع أن الهاتف سيدعم نطاق الألوان الواسع BT.2020. كما أشار موقع Digital Chat Station إلى ما وصفه بأنه إخراج ضوء أحمر مفيد رائد في الصناعة، يهدف إلى جعل الشاشة أكثر راحة للعين وتقليل إجهادها.

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة 6.59 بوصة بدقة 1.5K، وبطارية 8000 مللي أمبير، وكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل ومن المتوقع أن  يأتي هاتف أوبو فايند إكس 9 الحالي مزودًا بمعالج ميديا ​​تيك دايمنسيتي 9500، وشاشة مسطحة مقاس 6.59 بوصة بتردد 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1800 شمعة/م². كما أنه مزود بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

أوبو فايند إكس 9 5 جي
 

يحتوي هاتف Find X9 في الخلف على كاميرا رئيسية من سوني LYT-808 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع JN5 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة LYT-600 بدقة 50 ميجابكسل. ويضم بطارية بسعة 7025 مللي أمبير، وقد طُرح في الصين بسعر 4399 يوان.

أكدت شركة أوبو أيضًا أن سلسلة هواتف Find X10 ستكون الأولى التي تستخدم تقنية شاشة ProXDR من الجيل التالي. من المتوقع إطلاق السلسلة في سبتمبر

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