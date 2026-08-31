قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة كبيرة.. صفاء أبو السعود تعزي النجمة نجلاء فتحي في وفاة ابنتها الوحيدة
أقل سعر للدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
محمد حمزة بطل مصر في سلاح الشيش: ذهبية تارانتو أعادت ثقتي.. وأحلم بميدالية أولمبية في لوس أنجلوس| حوار
ضبط قضايا عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
السالمونيلا والبيض والدواجن.. تاج الدين يكشف حقيقة الخطر في مصر
السودان.. قوة استخباراتية تنشق عن "الدعم السريع" وتنضم للجيش في أم درمان
رئيس مركز تغير المناخ يحذر: «النينيو» يهدد مصر.. والصيف قد يمتد للخريف
التعليم العالي تعلن القوائم المحدثة للكليات والمعاهد المعتمدة
اليوم.. أخر موعد للتقديم على 540 قطعة أرض صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
نائب رئيس الوزراء يصل العاصمة القيرغيزية "بشكيك" للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
رئيس وزراء إسبانيا يتهم إسرائيل بإشعال أزمة سبتة
مارتينيلي خارج حسابات الهلال أمام الأهلي في الكلاسيكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاشة هاتفكِ تضيء وحدها دون إشعارات؟ إليكِ السر وراء هذا

شاشة الهاتف
شاشة الهاتف
لمياء الياسين

هل تفاجأتِ يوماً بشاشة هاتفكِ الذكي وهي تضيء فجأة من تلقاء نفسها، لتكتشفي عند فحصها عدم وجود أي إشعار أو رسالة جديدة؟ ففي زحام يومكِ، قد تفضلين تجاهل الأمر إذا حدث بشكل عابر، لكن مع تكرار هذا الموقف باستمرار قد يثير حيرتكِ وقلقكِ هل تعرض الجهاز للاختراق أو أنه يُتحكم به عن بُعد؛ إلى  أن السبب غالباً ما يكون أبسط من ذلك بكثير، ويرتبط بإعدادات خفية داخل النظام يمكنكِ تعديلها بنفسكِ وبكل سهولة.

 إليك أفضل طرق لحل مشكلة "إضاءة شاشة هاتف أندرويد بشكل عشوائي".


يعد من الغريب أن ترى شاشة هاتفك تضيء بشكل عشوائي. إليك بعض الأسباب التي قد تجعل شاشة هاتفك تعمل بشكل غير منتظم:


-تراكم الأوساخ تحت واقي الشاشة : قد تتسبب جزيئات الأوساخ والغبار العالقة تحت واقي الشاشة في تشغيل شاشة اللمس بشكل عشوائي. إذا لم يكن واقي الشاشة ملتصقًا جيدًا بالشاشة، فقم بإزالته وإعادة تركيبه.

عطل في مستشعر التقارب : مستشعر التقارب في هاتفك مسؤول عن إطفاء الشاشة عند تقريبه من أذنك للرد على مكالمة. وعند إبعاد الهاتف عن أذنك، تعود الشاشة للإضاءة. وقد يتسبب عطل في مستشعر التقارب في إضاءة الشاشة بشكل عشوائي.
 

إشعارات وهمية : تتسبب الإشعارات في إضاءة هاتفك. ولكن عندما يختفي الإشعار فور وصوله، يُطلق عليه اسم "إشعار وهمي". يحدث هذا عادةً بسبب خلل في البرنامج.


إذا استمرت شاشة هاتفك في التشغيل أثناء استخدامك له، فمن المرجح أن يكون ذلك بسبب ميزة “النقر المزدوج لتشغيل الشاشة” فتُغنيك عن استخدام الزر الجانبي لفتح هاتفك. يكفي نقرتان فقط لقفل هاتفك أو تشغيل شاشة القفل. 

إذا كنت لا ترغب في استجابة هاتفك أثناء النقر على شاشته، فإليك كيفية تعطيل ميزة النقر المزدوج لشاشة القفل.


الخطوة 1: انتقل إلى الإعدادات وحدد الميزات المتقدمة .

الخطوة 1: انتقل إلى الإعدادات وحدد الميزات المتقدمة.

إعدادات خفية إضاءة الشاشة إشعار وهمي تشغيل الشاشة الزر الجانبي شاشة اللمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

الفنان الراحل محمد التاجي والسعدنى والمحلاوي

الجرح لم يلتئم وظل ينزف..أكرم السعدني يكشف كواليس الساعات الأخيرة لمحمد التاجي

جمعة وكريم ومعروف

الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام

عصام عبد الفتاح: لو أعرف إن الموضوع هيوصل لكده مكنتش قبلت رئاسة لجنة الحكام

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

ترشيحاتنا

بطاقة الرقم القومي

خطوات استخراجها.. قائمه أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي (عادية وفورية)

مزارع سمكية

كيف تحصل على ترخيص مزرعة سمكية بطريقة قانونية وسريعة؟.. ​الشروط والتكاليف

الاستعلام عن الأحكام الجنائية

القضايا بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن الأحكام الجنائية أونلاين عبر بوابة النيابة العامة 2026

بالصور

بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى آخر ظهور لها

بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها
بفستان جرئ.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها فى اخر ظهور لها

بملابس ملفتة.. زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها
بملابس ملفتة ..زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

البانيه يبدأ من180 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الأثنين بالأسواق

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور

استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين
استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين
استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد