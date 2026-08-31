هالة سرحان تنعى ياسمين أبو النجا ابنة نجلاء فتحي: الابنة الغالية الوحيدة

نعت الإعلامية هالة سرحان الراحلة ياسمين أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي والمهندس سيف أبو النجا، وطلبت من الجمهور الدعاء لها والمشاركة في صلاة الجنازة.

ونشرت هالة سرحان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك منشوراً قالت فيه: "أتقدم للسيدة نجلاء فتحي بخالص العزاء في وفاة الابنة الغالية الوحيدة ياسمين أبو النجا ولوالدها المهندس سيف أبو النجا. أسكنها الله جنات الفردوس الأعلى".

وأضافت: "أدعوكم جميعاً للصلاة عليها وأن تدعوا معي هذا الدعاء على روح ياسمين الطاهرة التي تتم صلاة الجنازة عليها اليوم بعد صلاة الظهر".

وتضمنت رسالتها دعاءً مطولاً للراحلة، جاء فيه: *"يا حنان يا منان يا واسع أغفر لأمتك ياسمين وارحمها وعافها واعف عنها... اللهم أبدلها داراً خيراً من دارها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم أدخلها الجنة بلا حساب ولا عذاب"*.

كما دعت لها قائلة: *"اللهم أفتح لها أبواب الجنان وأغلق عنها أبواب النار... واجعلها من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون"*.

وختمت هالة منشورها: *"أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم الدعاء ويغفر لموتانا وموتاكم وموتى المسلمين وأن يحسن خاتمتنا إنه قادر".

ورحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد، ياسمين أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي، من زوجها السابق المهندس والفنان سيف أبو النجا، الذي جمعته بها قصة حب انتهت بالزواج خلال فترة السبعينيات، واستمر زواجهما لنحو خمس سنوات، قبل أن يقررا الانفصال، مع استمرار الود والعلاقة الإنسانية بينهما.

وُلدت ياسمين أبو النجا في كنف أسرة فنية؛ فوالدتها الفنانة نجلاء فتحي، إحدى أبرز نجمات السينما المصرية، بينما ينتمي والدها سيف أبو النجا إلى عائلة فنية معروفة، قبل أن يتفرغ لمجاله المهني كمهندس معماري عقب تجربته السينمائية.

ورغم نشأتها في أسرة فنية، لم تختر ياسمين السير على خطى والديها، فلم تدخل مجال التمثيل أو العمل الفني، وفضّلت الحفاظ على خصوصية حياتها بعيدًا عن الإعلام، وهو ما جعل ظهورها نادرًا، ومحل اهتمام الجمهور في كل مرة تظهر فيها.