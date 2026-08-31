السودان.. قوة استخباراتية تنشق عن "الدعم السريع" وتنضم للجيش في أم درمان

انشقت قوة عسكرية جديدة عن "الدعم السريع"، اليوم الإثنين، و انضمت إلى الجيش السوداني، حيث وصلت قوة تضم درمان 200 مقاتل، إلى أم درمان السودانية اليوم.

وتضم القوة قيادات ميدانية بارزة على رأسها القائد الميداني أبوبكر حمودة دحلوب قائد شعبة استخبارات المهام الخاصة للدعم السريع بولاية شمال كردفان، حمرة الشيخ والمثلث، عضو المكتب التنفيذي.

وأعلنت القوة انضمامها إلى القوات المسلحة السودانية بكامل تسليحها واستعدادها للانخراط في العمليات القتالية إلى جانب القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة الأخرى ضد قوات الدعم السريع من ما تبقى من المناطق التي تعيث فيها فسادا.

وقال قائد القوة المنشقة بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" إنهم أدركوا خطأ الانسياق وراء مشروع قوات الدعم السريع وأعلنوا انحيازهم إلى القوات المسلحة، مؤكدا استعدادهم للقتال من أجل القضاء على الدعم السريع.

وأشاد بقيادات منشقة سبقتهم إلى صف الجيش من بينهم النور قبة والسافنا وموسى خمسين، مؤكدا أن المجموعة ستعمل على كشف ما وصفه بمشروع الدعم السريع.

وتطرق إلى جهود القيادات التي ساعدت في وصولهم إلى الخرطوم عنوة واقتدارا منهم قيادات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة والقوات المشتركة ومجلس الصحوة الثوري ودعا القيادات التي لا تزال تعمل في صفوف الدعم السريع إلى الإسراع في الخروج منها والانحياز إلى المشروع الوطني السوداني.