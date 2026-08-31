بملابس ملفتة.. زوجة تامر حسنى رفقة عائلتها

شارك الفنان تامر حسنى، جمهوره بمجموعة من الصور له من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام رفقة مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل و عائلته.

وعلق الفنان تامر حسنى :"واعيشلكوا وتقووني ولما أكبر تسندوني".

وظهرت بسمة بإطلالة جذابة لافتة مرتدية ملابس انيقة و ملفتة .

وتتميز طليقة تامر حسني بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد طليقة تامر حسني، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.