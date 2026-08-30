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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي
سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي
محمد غالي

حالة من الحزن خيمت على أسرة الفنانة نجلاء فتحي، عقب الإعلان عن وفاة ابنتها ياسمين سيف الله أبو النجا، وسط تساؤلات من الجمهور حول سبب الوفاة وموعد تشييع الجثمان، خاصة بعد تداول منشورات تكشف تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها الفقيدة قبل رحيلها.

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

كشف الدكتور جمال شعبان، طبيب القلب والعميد السابق لمعهد القلب القومي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ياسمين سيف الله أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي، توفيت إثر سكتة قلبية.

وكتب جمال شعبان في منشوره ناعيا الفقيدة: «بالسكتة القلبية.. ياسمين سيف، البنت الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي في ذمة الله، رحمة الله عليها، ولأهلها خالص عزائي».

إعلان وفاة ابنة نجلاء فتحي

وكان الفنان سيف الله أبو النجا قد أعلن وفاة ابنته ياسمين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موضحا أنها رحلت إثر أزمة قلبية.

وكتب سيف الله أبو النجا في نعيه لابنته: «توفيت إلى رحمة الله تعالى، نور عيني، ابنتي الغالية ياسمين سيف الله أبو النجا إثر أزمة قلبية»، مشيرا إلى إقامة مراسم الجنازة عقب صلاة العشاء.

 

موعد ومكان جنازة ابنة نجلاء فتحي

ومن المقرر تشييع جنازة ياسمين سيف الله أبو النجا غدا من مسجد عمر بن عبد العزيز، وسط حالة من الحزن بين أفراد الأسرة والأصدقاء والمقربين.

ومن المنتظر أن يشارك أفراد العائلة والمقربون في مراسم تشييع الجثمان، لتقديم واجب المواساة ومساندة أسرة الفقيدة في هذا الظرف الأليم، مع الدعاء لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

حالة من الحزن بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي

وأثار خبر وفاة ياسمين سيف الله أبو النجا حالة من الحزن، خاصة مع ارتباط اسمها بالفنانة نجلاء فتحي، إحدى أبرز نجمات السينما المصرية، التي قدمت خلال مسيرتها الفنية الطويلة مجموعة كبيرة من الأعمال التي حظيت بمكانة لدى الجمهور.

وتعيش الأسرة حاليا حالة من الحزن عقب فقدان الفقيدة، فيما لم يتم الإعلان عن تفاصيل كاملة بشأن مراسم العزاء، على أن يتم الكشف عن أي مستجدات في هذا الشأن من جانب الأسرة.

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