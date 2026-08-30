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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل رحيلها المفاجئ.. ظهور نادر لياسمين ابنة نجلاء فتحي برفقة والدتها

نجلاء فتحى
نجلاء فتحى
محمد بدران

رحلت عن عالمنا، اليوم الأحد، ياسمين سيف الله أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز 44 عامًا، وسط حالة من الحزن بين أسرتها ومحبي والدتها. 

وأعلن والدها الفنان سيف أبو النجا خبر وفاتها، مؤكدًا أن تشييع جثمانها سيكون عقب صلاة العشاء.

وبالتزامن مع خبر رحيلها، عاد إلى الواجهة لقاء نادر جمع الفنانة نجلاء فتحي بابنتها ياسمين، حيث ظهرت في حديث عفوي كشفت خلاله جانبًا من علاقتها بوالدتها وحياتها بعيدًا عن الأضواء.

وخلال اللقاء، تحدثت نجلاء فتحي عن طبيعة علاقة ابنتها بها، موضحة أن ياسمين كانت تعتز باسمها الحقيقي «فاطمة الزهراء»، وكانت تناديها بهذا الاسم، كما كشفت أنها لم تكن من المتحمسين لمشاهدة أعمال والدتها الفنية.

وقالت نجلاء فتحي: «ياسمين بتعتز باسمي أوي، دايمًا لما حد يسألها تقول لهم فاطمة الزهراء. لما بتشوفني على التلفزيون مبحسش إنها مبسوطة أوي، غير لما تشوف ممثل تاني غيري بتندمج، لكن أنا بتقعد تبصلي وتناقشني وتسيب الفيلم».

وأضافت نجلاء فتحي، مسترجعة أحد المواقف التي جمعتها بابنتها بعد مشاهدتها فيلم «حب لا يرى الشمس»: «شافت فيلم حب لا يرى الشمس قعدت تعيط 3 أيام وتقولي إزاي يا ماما ياخدوا منك ابنك وتوافقي على كده».

وكانت ياسمين، التي اختارت طوال حياتها الابتعاد عن الأضواء، قد ظهرت في لقاء نادر برفقة والدتها، وتحدثت عن علاقتهما، مؤكدة أنها كانت تشعر بالكسوف من الظهور الإعلامي. كما كشفت نجلاء فتحي في لقاء آخر عن معاناة ابنتها من مشكلة خلقية في القلب منذ طفولتها.

ويأتي تداول اللقاء من جديد بالتزامن مع الرحيل المفاجئ لياسمين، ليعيد إلى الأذهان لحظات نادرة جمعتها بوالدتها، بعيدًا عن حياة الشهرة التي اختارت الابتعاد عنها طوال سنوات عمرها.

نجلاء فتحي ياسمين ابو النجا لقاء نادر

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