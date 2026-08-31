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سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب
سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب
عبد الفتاح تركي

حافظ سعر الذهب اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026 على انخفاضه في الأسواق المحلية، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، فيما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 40 جنيهًا، وفق آخر تحديث لأسعار التداول في الصاغة الوارد في البيانات، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7222 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6320 جنيهًا، واستقر عيار 18 عند 5417 جنيهًا، في حين سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50560 جنيهًا.

وتأتي هذه الأسعار وفق آخر تحديث لأسعار التداول في الصاغة من دون المصنعية والدمغة، مع الإشارة إلى أن السعر الفعلي قد يختلف بشكل طفيف بين المحافظات، بينما سجل سعر الأونصة عالميًا 4456 دولارًا.

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سعر الذهب في مصر

ويحظى سعر الذهب اليوم باهتمام واسع من المواطنين والمقبلين على الشراء، خصوصًا مع استمرار متابعة حركة عيار 21 باعتباره من أكثر الأعيرة تداولًا في السوق المحلية، إلى جانب متابعة سعر الجنيه الذهب وسعر الذهب عالميًا.

كم سجل سعر الذهب اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026؟

سجل سعر الذهب اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026 مستويات الأسعار الواردة في آخر تحديث لبيانات التداول بالصاغة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 7222 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6320 جنيهًا، بينما استقر سعر الذهب عيار 18 عند 5417 جنيهًا.

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الصاغة نحو 50560 جنيهًا، في الوقت الذي سجل فيه سعر الأونصة عالميًا 4456 دولارًا.

وتشير البيانات إلى استمرار انخفاض أسعار الذهب في الأسواق المحلية، إذ تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، بينما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 40 جنيهًا.

كم سعر الذهب عيار 24 اليوم في الصاغة؟

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في الصاغة نحو 7222 جنيهًا.

ويأتي عيار 24 ضمن الأعيرة التي يبحث عنها المتعاملون في سوق الذهب بصورة مستمرة، خاصة عند متابعة قيمة المعدن النفيس في السوق المحلية ومقارنة حركة الأسعار بين الأعيرة المختلفة.

وتأتي هذه القيمة ضمن أسعار التداول المعلنة من دون المصنعية والدمغة، مع التأكيد على أن السعر الفعلي قد يختلف بشكل طفيف بين المحافظات.

سعر الذهب في مصر

كم سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر؟

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في الصاغة نحو 6320 جنيهًا.

ويعد عيار 21 من أبرز الأعيرة التي تحظى بمتابعة المواطنين في مصر، ولذلك يتصدر البحث عن سعر عيار 21 يوميًا قائمة الاهتمامات المرتبطة بأسعار الذهب، خاصة مع أي ارتفاع أو انخفاض جديد في الأسواق.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعًا بنحو 5 جنيهات، وفق البيانات الخاصة بأسعار الذهب اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026.

كم سعر الذهب عيار 18 اليوم؟

استقر سعر الذهب اليوم عيار 18 في الصاغة عند 5417 جنيهًا.

ويأتي سعر عيار 18 ضمن الأسعار المعلنة للتداول في الصاغة من دون المصنعية والدمغة، مع إمكانية اختلاف السعر الفعلي بشكل طفيف بين المحافظات.

ويتابع المتعاملون سعر عيار 18 إلى جانب عيار 21 وعيار 24 لمعرفة حركة أسعار الذهب في السوق المحلية خلال التعاملات.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026؟

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الصاغة نحو 50560 جنيهًا.

وانخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 40 جنيهًا، بالتزامن مع التراجع المسجل في سعر جرام الذهب عيار 21، وفق آخر تحديث وارد لأسعار التداول.

ويحظى الجنيه الذهب باهتمام شريحة من المتعاملين في سوق الذهب، سواء لمتابعة قيمته اليومية أو لرصد انعكاس تحركات سعر عيار 21 على قيمته في السوق المحلية.

سعر الذهب في مصر

هل سعر الذهب اليوم منخفض أم مرتفع؟

تشير البيانات الواردة إلى استمرار انخفاض سعر الذهب اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026 في الأسواق المحلية، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، كما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 40 جنيهًا.

وتأتي هذه الحركة بعد التراجع الذي شهدته أسعار الذهب، مع استمرار متابعة المتعاملين للتغيرات في أسعار المعدن النفيس محليًا وعالميًا.

وتؤكد البيانات المنشورة اليوم أن أسعار الذهب الواردة في التقرير تخص التداول من دون المصنعية والدمغة، ولذلك فإن السعر النهائي الذي يدفعه المشتري عند شراء المشغولات الذهبية قد يختلف عن السعر المعلن للجرام.

هل أسعار الذهب المعلنة تشمل المصنعية والدمغة؟

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات آخر تحديث لأسعار التداول في الصاغة من دون المصنعية والدمغة، مع الإشارة إلى أن السعر الفعلي قد يختلف بشكل طفيف بين المحافظات.

وبالتالي فإن الأسعار المعلنة لعيار 24 وعيار 21 وعيار 18 والجنيه الذهب في هذا التقرير تمثل أسعار التداول الواردة في البيانات، ولا تعني بالضرورة السعر النهائي للمشغولات الذهبية عند الشراء من محلات الصاغة.

ويظل سعر الذهب الفعلي مرتبطًا بالبيانات المعلنة في السوق، مع مراعاة اختلاف الأسعار بصورة طفيفة بين المحافظات وفق ما ورد في البيانات.

كم سجل سعر الذهب عالميًا اليوم؟

سجل سعر الأونصة عالميًا 4456 دولارًا، وفق البيانات الواردة عن سعر الذهب العالمي اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026.

وتحظى حركة الذهب عالميًا بمتابعة مستمرة من المتعاملين في السوق المحلية، نظرًا إلى ارتباط أسعار الذهب في مصر بالتطورات التي يشهدها المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

ويأتي السعر العالمي للأونصة بالتزامن مع التراجع المسجل في أسعار الذهب المحلية، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات، بينما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 40 جنيهًا.

ما أسعار الذهب اليوم في الصاغة؟

جاءت أسعار الذهب اليوم وفق البيانات الواردة على النحو الآتي، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7222 جنيهًا، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6320 جنيهًا، بينما استقر سعر الذهب عيار 18 عند 5417 جنيهًا.

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الصاغة نحو 50560 جنيهًا، في حين بلغ سعر الأونصة عالميًا 4456 دولارًا.

وتوضح هذه الأرقام مستويات أسعار الذهب الواردة في آخر تحديث، مع التأكيد على أنها أسعار التداول في الصاغة من دون المصنعية والدمغة، وأن السعر الفعلي قد يختلف بشكل طفيف بين المحافظات.

لماذا يهتم المواطنون بسعر عيار 21 اليوم؟

يحظى سعر عيار 21 باهتمام كبير في السوق المحلية، ولذلك يزداد البحث عن سعر الذهب اليوم بمجرد حدوث أي حركة جديدة في الأسواق، سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

وتكتسب حركة عيار 21 أهمية خاصة للمتعاملين في سوق الذهب، لأن أي تغير في سعر الجرام ينعكس على قيمة المشغولات الذهبية والجنيه الذهب، وهو ما يجعل متابعة السعر المعلن بصورة مستمرة أمرًا مهمًا للراغبين في الشراء أو البيع.

ومع انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026، يترقب المتعاملون حركة الأسعار خلال التعاملات الجديدة، بالتزامن مع متابعة سعر الأونصة عالميًا.

سعر الذهب الان

ما علاقة سعر الذهب العالمي بالسوق المحلية؟

يمثل سعر الأونصة عالميًا أحد المؤشرات التي تحظى بمتابعة مستمرة عند رصد حركة الذهب، وقد سجلت الأونصة عالميًا 4456 دولارًا وفق البيانات الواردة.

وتأتي متابعة السعر العالمي بالتزامن مع متابعة أسعار الذهب في السوق المحلية، إذ يبحث المتعاملون عن سعر عيار 21 وعيار 24 وعيار 18 والجنيه الذهب، إلى جانب السعر العالمي للأونصة.

وبذلك يقدم تحديث اليوم صورة مباشرة عن حركة الذهب في الصاغة، مع تسجيل عيار 21 نحو 6320 جنيهًا، وعيار 24 نحو 7222 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5417 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 50560 جنيهًا، بينما سجلت الأونصة عالميًا 4456 دولارًا.

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