سعر الذهب اليوم الأحد في الإمارات .. عيار 21 بـ476.7 درهم

يترقب كثير من المستهلكين والمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة حركة أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة مع تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على أسعار المعدن الأصفر.

وخلال السطور التالية نرصد أسعار الذهب اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 في الأسواق الإماراتية بمختلف الأعيرة، بالتزامن مع العطلة الرسمية للبورصة العالمية. .

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الإمارات

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأنقى بين جميع الأعيرة، نحو 536.75 درهم، ويُعد هذا العيار الأغلي سعرا بين الأعيرة الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 497.00 درهما، وهو من أكثر الأعيرة طلبًا في أسواق الذهب بدولة الإمارات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

جاء سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر رواجًا بين المستهلكين في المنطقة العربية بشكل عام، عند 476.75 درهم.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما عيار 18، الذي يُقبل عليه عادة في صياغة المجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة لسهولة تشكيله، فقد استقر سعره عند 408.50 درهم للجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب اليوم في الإمارات

بلغ سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرامات من عيار 21، حوالي 3814 درهما إمارتيا.

سعر أونصة الذهب اليوم بالدرهم والدولار

على صعيد الأسواق العالمية، سجلت أونصة الذهب نحو 16694.75 درهم إماراتي، ما يعادل 4458.79 دولار أمريكي.