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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جي بي أوتو تكشف عن أحدث قائمة أسعار لسيارات ديبال

ديبال
ديبال
أحمد عبد القوى

أعلنت «جي بي أوتو»، الوكيل المحلي لعلامة «ديبال» في السوق المصرية، قائمة أسعار جديدة لعدد من طرازاتها، تضمنت تخفيضات تراوحت بين 75 و100 ألف جنيه، لتبدأ أسعار سيارات العلامة من مليون و599 ألف جنيه.

وسجلت «ديبال S05» المزودة بتقنية المدى الممتد سعرًا قدره مليون و599 ألف جنيه، فيما بلغ سعر النسخة الكهربائية بالكامل مليونًا و750 ألف جنيه.

وبلغ سعر «ديبال S07» بنسخة المدى الممتد مليونًا و925 ألف جنيه، بينما سجلت النسخة الكهربائية بالكامل مليونين و15 ألف جنيه.

وشملت القائمة طراز «ديبال G318»، الذي يتوافر بنظام المدى الممتد، حيث سجلت فئة «Premium» سعرًا قدره مليونان و50 ألف جنيه، بينما بلغ سعر فئة «Adventure» مليونين و200 ألف جنيه.

تأتي التخفيضات ضمن تحركات متواصلة في سوق السيارات المصرية لإعادة تسعير عدد من الطرازات خلال الفترة الأخيرة، وسط منافسة متزايدة بين العلامات العاملة في فئات السيارات الكهربائية والسيارات المزودة بتقنيات المدى الممتد.

وتقدم «ديبال» في مصر حاليًا مجموعة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، بأسعار تتراوح وفق القائمة الجديدة بين 1.599 مليون و2.2 مليون جنيه.

سيارة ديبال سرعة

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