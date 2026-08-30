إيقاف وغرامات مالية.. رابطة الأندية تكشف عن عقوبات الجولة الثانية من الدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثانية من المرحلة الأولى للدوري المصري، وذلك طبقًا للائحة المسابقات، ولائحة المخالفات والعقوبات، ونظام ضبط الجودة لموسم 2026-2027.



وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة منتخب السويس بتروجت وطلائع الجيش:

إيقاف عمر وائل عبد السميع، لاعب فريق طلائع الجيش، ثلاث مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه؛ وذلك للاعتداء على لاعب من الفريق المنافس أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة.

مباراة القناة والجونة:

إيقاف ويلفرد تيكو، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك بسبب الطرد؛ لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.



تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة الدوري لموسم 2026-2027، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.