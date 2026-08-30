الدوري الإنجليزي.. سندرلاند يفوز على فولهام 1-0 وليدز يتعادل مع برينتفورد 1-1

فاز فريق سندرلاند على ضيفه فولهام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

هدف سندرلاند واللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 75 عن طريق اللاعب ويلسون إيسيدور، ليحصد لفريقه الانتصار الأول في الموسم الحالي.

وحصد سندرلاند أول ثلاث نقاط في البريميرليج ليحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، فيما ظل فولهام بدون نقاط في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت ضمن الجولة ذاتها، تعادل ليدز يونايتد مع ضيفه برينتفورد بنتيجة 1-1، إذ تقدم الفريق الضيف بهدف للاعبه كيفن شايد الدقيقة 41، قبل أن يدرك كالفريت لوين التعادل لليدز في الدقيقة 79.