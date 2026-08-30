وفاة ياسمين ابنة نجلاء فتحي بشكل مفاجئ بسبب أزمة قلبية

أعلن الفنان سيف أبو النجا وفاة ابنته ياسمين سيف الله أبو النجا، ابنة الفنانة نجلاء فتحي، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، وسط حالة من الحزن والأسى التي خيمت على أسرتها ومحبيها.

وكشف سيف أبو النجا عن خبر وفاة ابنته من خلال منشور مؤثر شاركه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نعى خلاله ابنته بكلمات مليئة بالحزن، معلنًا أن تشييع جثمانها سيكون مساء اليوم الأحد عقب صلاة العشاء.

وفاة ابنة نجلاء فتحي بعد أزمة قلبية

وكتب سيف أبو النجا في نعيه لابنته: «توفيت إلى رحمة الله تعالى نور عيني، ابنتي الغالية ياسمين سيف الله أبو النجا، إثر أزمة قلبية».

وأعرب الفنان عن حزنه الشديد لرحيل ابنته بشكل مفاجئ، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعل مثواها الجنة.

موعد جنازة ياسمين سيف أبو النجا

وأعلن والد الراحلة أن صلاة الجنازة وتشييع جثمان ابنته ياسمين سيكونان عقب صلاة العشاء اليوم الأحد، داعيًا الجميع إلى الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

واختتم سيف أبو النجا نعيه لابنته بالدعاء، قائلًا: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها».

حالة من الحزن بعد رحيل ياسمين سيف أبو النجا

وسادت حالة من الحزن عقب انتشار خبر وفاة ياسمين سيف أبو النجا، خاصة أن الرحيل جاء بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية، وهو ما شكل صدمة لأسرتها والمقربين منها.

وتعد ياسمين ابنة الفنانة نجلاء فتحي والفنان سيف أبو النجا، الذي ارتبط اسمه بعدد من الأعمال الفنية، فيما تنتمي والدتها إلى أبرز نجمات السينما المصرية، وقدمت على مدار مسيرتها الفنية العديد من الأفلام التي شكلت جزءًا مهمًا من تاريخ السينما المصرية.

نجلاء فتحي.. مسيرة فنية حافلة

وتُعد الفنانة نجلاء فتحي واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية، وحققت حضورًا لافتًا على مدار مسيرتها الفنية من خلال مجموعة كبيرة من الأفلام التي تعاونت خلالها مع كبار نجوم ومخرجي السينما.

وارتبط اسم نجلاء فتحي بالعديد من الأعمال السينمائية الشهيرة، وظلت واحدة من الوجوه البارزة في تاريخ الفن المصري، قبل أن تبتعد عن الأضواء خلال السنوات الأخيرة.

ومع إعلان وفاة ابنتها ياسمين، ينتظر أن تعيش الأسرة ساعات عصيبة، فيما يتقدم محبوها بخالص التعازي والدعوات لها بالرحمة والمغفرة.

نسأل الله أن يتغمد ياسمين سيف أبو النجا بواسع رحمته، وأن يغفر لها ويرحمها، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.