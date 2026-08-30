بسبب الفيضانات.. إعلان شمال لاوس منطقة كوارث

أعلنت السلطات في لاوس، اليوم الأحد، محافظة "لوانج نامثا" بشمالي البلاد، منطقة كوارث، عقب تدفق سيول جارفة في محيط معبر "بوتين" الحدودي بين لاوس والصين، ما أدى إلى غمر المباني والمنطقة الاقتصادية الخاصة والأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية في أكثر من 30 قرية.

وأصدرت لجنة إدارة محافظة لوانج نامثا، القرار؛ إثر فيضانات وانزلاقات أرضية واسعة النطاق اجتاحت منطقتي لوانج نامثا ونالاي، وتسببت الفيضانات في تضرر أو غرق أجزاء من المنشآت القريبة من النهر، والمطار والمدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، في حين لم يتأثر المعبر الحدودي نفسه.

واجتاحت السيول الجارفة، المنطقة؛ بعد ارتفاع سريع في منسوب عدة أنهار في الأجزاء العلوية إثر هطول أمطار غزيرة على مدار أيام، مما أدى إلى تدفق المياه جنوبا باتجاه لاوس، وسجلت محطة لرصد حركة المياه على نهر "ثا" مستوى مياه بلغ 6.58 أمتار يوم السبت، متجاوزا حد التحذير من الفيضانات البالغ 6 أمتار ومقتربا من مستوى الفيضان المباشر البالغ 7 أمتار.

بدورها، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الزراعة والبيئة تحذيرًا من فيضان نهر "ثا"، وأمرت سلطات المحافظة الإدارات المحلية في خمس مناطق بإنذار السكان المقيمين على ضفاف الأنهار والمناطق المنخفضة والمواقع العرضة للخطر للتهيؤ للإخلاء المحتمل حال استمرار ارتفاع مناسيب المياه.

كما يشمل تحذير أوسع نطاقا 14 محافظة إثر تحرك منخفض جوي عبر شمال لاوس وجنوب غرب الصين. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المنخفض، مصحوبًا بالرياح الموسمية الجنوبية الغربية، إلى تشكل عواصف رعدية متفرقة وهطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة برياح قوية.