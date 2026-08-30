ناميبيا تمضي قدمًا في مشروع لاستخراج الفوسفات من أعماق البحار

منحت ناميبيا الموافقة البيئية لمشروع استخراج الفوسفات من قاع البحر؛ ما يمهد الطريق أمام تنفيذ أول عملية تجارية في العالم لجرف قاع البحر بهدف استخراج الفوسفات، وهو أحد المكونات الرئيسية المستخدمة في صناعة الأسمدة، وفق تقرير دورية "ماينينج ويكلي"، المتخصصة في شئون التعدين.

ومن المقرر أن تقوم شركة "ناميبيان مارين فوسفات" باستخراج رواسب الفوسفات من قاع البحر على بعد نحو 120 كيلومترًا قبالة ساحل خليج والفيس.

وتعتزم الشركة جرف مساحة تبلغ نحو 1.7 كيلومتر مربع سنويًا لإنتاج حوالي 3 ملايين طن من مركزات الفوسفات.

وحذر منتقدون من أن عمليات الجرف قد تؤدي إلى إطلاق معادن ثقيلة ومواد سامة محبوسة في قاع البحر، بما يهدد النظم البيئية البحرية وقطاع الصيد التجاري في ناميبيا.

ودعا علماء في علوم البحار وجماعات بيئية، إلى التعامل بحذر مع المشروع، معتبرين أنه ينطوي على مخاطر ولم يثبت نجاحه؛ في ظل عدم إقدام أي دولة أخرى على تنفيذ عمليات لتعدين الفوسفات في أعماق البحار بهذا الحجم.