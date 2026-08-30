يتعاطى المخدرات خلال القيادة.. القبض على سائق ميكروباص في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة ومقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة «ميكروباص» بتعاطي المواد المخدرة أثناء سيره بأحد الطرق في الغربية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص؛ أمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة في الغربية، وبسؤاله؛ قرر أنه بتاريخ 25 الجاري، وأثناء استقلاله سيارة أجرة «ميكروباص»، فوجئ بقيام قائدها بتعاطي المواد المخدرة أثناء سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة ثان المحلة.

وأمكن تحديد وضبط سيارة «الميكروباص» الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما ضُبط قائدها، وتبين أنه سائق لا يحمل رخصة قيادة ومقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته؛ أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة، واتُّخذت الإجراءات القانونية.