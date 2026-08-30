تصفيات أمم إفريقيا.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا وجنوب السودان

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا ضمن منافسات الجولة الأولى ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وأكد أن المباراة ستقام يوم 25 سبتمبر في تمام الساعة 10 مساء على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وأضاف أن المباراة الثانية في التصفيات ستقام أمام جنوب السودان يوم 29 سبتمبر في جوبا، الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

وأشار إلى أن المنتخب يسعى لخوض مباراة ودية خلال المعسكر الحالي قبل بدء المواجهات الرسمية.