تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

أثارت حالات إصابة بحمى الضنك في ولاية فلوريدا الأمريكية حالة من القلق، بعدما كشفت بيانات عن انتقال العدوى محليًا داخل الولايات المتحدة، وليس فقط بين أشخاص عادوا من مناطق تنتشر فيها العدوى.

المفاجأة.. المصابون لم يلتقطوا العدوى أثناء السفر

اللافت أن بعض الحالات المسجلة لم تكن مرتبطة بالسفر إلى الخارج، ما يشير إلى أن المرض بات ينتقل محليًا عبر البعوض في بعض المناطق الأمريكية، وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار العدوى.

عشرات الحالات تثير القلق بعد انتقال المرض محليًا

وبحسب البيانات المتاحة، سُجلت 893 إصابة بحمى الضنك في الولايات المتحدة منذ بداية العام، من بينها 40 حالة يُعتقد أنها انتقلت محليًا داخل البلاد، بينما تركزت الغالبية العظمى من هذه الحالات في ولاية فلوريدا.



