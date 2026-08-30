إزالة فورية لتعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 500 متر بمنطقة المزارع الإنتاجية بالغردقة

نفذت رئاسة حي شمال الغردقة إزالة فورية لتعدٍ حديث البناء على أرض من أملاك الدولة بمنطقة المزارع الإنتاجية، وذلك ضمن الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

وجاءت أعمال الإزالة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتكليفات اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة الغردقة، وتعليمات اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة.

وبالتنسيق بين حي شمال الغردقة وإدارة المخلفات الصلبة بالديوان العام، رصدت الأجهزة التنفيذية سورًا من الطوب الدبش الأبيض مقامًا على مساحة تقدر بنحو 500 متر مربع على أرض الدولة، مع استغلال المساحة في فرز مخلفات القرى السياحية.

وعلى الفور، تم تنفيذ الإزالة الفورية للتعدي، بحضور أحد مسؤولي إدارة المخلفات الصلبة بالديوان العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت رئاسة حي شمال الغردقة استمرار أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية، والتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات، للحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة، ودعم الانضباط والمظهر الحضاري والبيئي لمدينة الغردقة.