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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة للنظافة والتوعية البيئية بالغردقة.. رفع المخلفات الزراعية وتحسين الصورة البصرية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر تنفيذ حملات مكثفة للنظافة والتوعية البيئية بمدينة الغردقة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الصورة البصرية للمدينة.

وشهدت عدد من المناطق والأحياء السكنية بالغردقة تنفيذ حملة موسعة بمشاركة إدارة المخلفات الصلبة وإدارة البيئة بالمحافظة، وحيي شمال وجنوب الغردقة، وجمعية هيبكا، حيث تم الدفع بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل لرفع القمامة والمخلفات الزراعية، وتنظيف الشوارع الجانبية، وإزالة التراكمات.

كما تضمنت الحملة تنفيذ أعمال توعية ميدانية للمواطنين وأصحاب المحال التجارية، للتأكيد على أهمية الحفاظ على النظافة العامة والالتزام بوضع حاويات القمامة أمام المحال، بما يسهم في الحد من إلقاء المخلفات بالشوارع وتحسين مستوى النظافة.

وشملت الأعمال كذلك تجديد صناديق القمامة واستبدال التالف منها، بهدف رفع كفاءة منظومة جمع المخلفات وتحسين الشكل العام للشوارع والمناطق السكنية.

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار هذه الحملات ضمن خطة متكاملة تستهدف القضاء على مصادر التلوث والتشوه البصري، ورفع مستوى النظافة بمختلف قطاعات مدينة الغردقة، بما يليق بمكانتها كإحدى أهم المدن السياحية ويعكس صورة حضارية أمام المواطنين والزائرين.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر

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