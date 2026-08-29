سيب الأوردر جوه السوبر ماركت | سقوط بطل حادث النصب الصادم في المنيل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر "عامل توصيل طلبات" من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليه من خلال طلبه توصيل بضائع لأحد المحال التجارية بمنطقة منيل الروضة بالقاهرة وعقب وصوله فوجئ برفض صاحب المحل تسليمه المبلغ المالى لسابقة تحويله للشخص المحتال وحال محاولته الإستعلام منه تبين غلق هاتفه.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن التوصل للقائم على النشر (عامل توصيل طلبات بأحد سلاسل محل تجارى - مقيم بالجيزة) ، وبسؤاله أفاد بتكليفه بتوصيل مأكولات لصاحب محل بالمنيل بالقاهرة وعقب وصوله أخبره الأخير بقيامه بتحويل المبلغ قيمة الطلب للشخص الذى تواصل معه ، وبسؤال صاحب المحل أيد ما سبق.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بنطاق محافظة الإسكندرية) ، وضُبط بحوزته الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.