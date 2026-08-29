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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شعبة الخضار تحسم جدل وصول سعر الطماطم إلى 40 و50 جنيهًا

الطماطم
الطماطم
رحمة سمير

نفى حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، صحة التوقعات المتداولة بشأن وصول أسعار الطماطم إلى 40 أو 50 جنيهًا للكيلو خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن السوق لا تشهد حاليًا أزمة في إنتاج الطماطم أو نقصًا حادًا في المعروض.

وقال النجيب، خلال مداخلة هاتفية، إن أسعار الطماطم مستقرة منذ أكثر من شهرين، بالتزامن مع العروة الصيفية وزيادة المعروض في الأسواق، مشيرًا إلى أن هناك استقرارًا أيضًا في أسعار عدد من المنتجات الزراعية الأخرى.

وأوضح أن التحركات السعرية عادة ما تظهر مع انتهاء موسم زراعي وبداية موسم جديد، نتيجة وجود فجوة بين العروات، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد طبيعيًا ويتكرر مع مختلف المحاصيل.

وأشار إلى أن موسم الطماطم الصيفي ما زال مستمرًا حتى شهر أكتوبر المقبل، متوقعًا استمرار توافر المحصول خلال الفترة الحالية، مع إمكانية حدوث تحركات في الأسعار صعودًا أو هبوطًا وفقًا لآليات العرض والطلب.

وشدد نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة على أن الحديث عن وصول سعر الطماطم إلى 40 أو 50 جنيهًا غير صحيح في الوقت الحالي، مؤكدًا أن المعروض المتاح من بعض الأصناف كبير، داعيًا المواطنين إلى عدم القلق من حدوث ارتفاعات مبالغ فيها.

وأضاف أن أسعار الخضروات تخضع في النهاية لآليات العرض والطلب، وأن السعر يتحدد وفق حجم المعروض داخل الأسواق، لافتًا إلى أن الفترة التي تلي انتهاء الموسم الصيفي قد تشهد تغيرات في الأسعار نتيجة انخفاض المعروض.

ولفت إلى أن المزارعين يواجهون عددًا من التحديات، من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج، والعوامل الجوية، وتأثير التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة على المحاصيل الزراعية.

وأكد النجيب أن السوق لا تعاني حاليًا من أزمة في إنتاج الطماطم، وأن الصورة قد تختلف بعد انتهاء الموسم الصيفي، مشيرًا إلى أن تطورات الأسعار خلال تلك الفترة ستتحدد وفق حجم المعروض والطلب في الأسواق.

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