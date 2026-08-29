الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد فصيل وعنصر آخر من حماس في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل قائد فصيل وعنصر آخر تابعين لحركة حماس في قطاع غزة، خلال غارة نفذتها قواته في شمال القطاع.

وقال الجيش، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، إن الضربة استهدفت عناصر من الحركة، مشيرًا إلى أن أحد القتلى كان قائدًا ميدانيًا، بينما لم يقدم في الإعلان تفاصيل إضافية بشأن هوية العنصر الآخر أو طبيعة المهمة التي كانا ينفذانها.

وتأتي هذه العملية في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، رغم سريان وقف إطلاق النار والجهود الأمريكية الرامية إلى دفع الأطراف نحو تنفيذ ترتيبات أمنية وسياسية أوسع، تشمل نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن خلال الأيام الماضية تنفيذ ضربات أخرى استهدفت قيادات وعناصر من حماس، مبررًا ذلك بما وصفه بمحاولات الحركة إعادة بناء قدراتها وتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية.

وفي المقابل، لا تزال الأوضاع الميدانية في القطاع تشهد توترًا متقطعًا، مع استمرار سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، وفق بيانات السلطات الصحية الفلسطينية.