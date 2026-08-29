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تغطية خاصة| موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 .. تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تغطية خاصة| موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 .. تفاصيل

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة صدى البلد «إيمان عبد اللطيف»، تغطية خاصة حول «تفاصيل موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026»، حيث تتجه أنظار ملايين المستفيدين في مصر 11.5 مليون مستحق، نحو محركات البحث؛ لمعرفة التفاصيل الرسمية، حيث تشهد هذه الفترة اهتماماً واسعاً لمعرفة مواعيد الصرف الدقيقة، وأماكن الحصول على المستحقات بكل سهولة، تزامناً مع الجهود المستمرة لتيسير الإجراءات المالية، وكذلك خطوات الاستعلام السريع الكترونيا. 

https://www.youtube.com/shorts/GoDRCDnbxOc

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 سبتمبر.

وأشارت إلى أن الصرف يستمر على مدار الشهر؛ من خلال مختلف منافذ الصرف المعتمدة، بما يضمن سهولة حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم، ويسهم في تقليل الزحام والتكدس أمام منافذ الصرف.

https://www.youtube.com/shorts/GoDRCDnbxOc
المعاشات صرف المعاشات موعد صرف المعاشات

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إيمان عبد اللطيف

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