بتجيب المرض الخبيث .. هذه الأنواع من اللانش بوكس تسبب السرطان | خاص

أصبح شراء اللانش بوكس وزجاجات المياه البلاستيكية من الأمور الأساسية التى يحرص عليها أولياء الأمور كل عام دراسي جديد ولكنها في بعض الأحيان تدمر صحة أبنائهم إذا تم صناعتها من مواد غير صالحة للاستهلاك.

قالت الدكتورة نشوى شرف، استشاري تغذية الأطفال، وعلاج السموم، يجب اختيار الأوعية التى يتم وضع أطعمة الاطفال فيها بعناية شديدة حيث أن بعض الزجاجات والعبوات غير صالحة للاستخدام في حفظ الطعام والمياه والعصائر وفي مقدمتها أنواع اللانش بوكس المباعة في الشوارع مجهولة المصدر.

واضافت نشوى في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري، أن بعض أنواع البلاستيك الردئ ومجهول المصدر تدمر صحة الأطفال ويمكن أن تصيبهم بالسرطان لذا يجب عدم الانجذاب للمنتجات ذات السعر المنخفض على حساب صحة اطفالنا

وكشفت نشوى أن البلاستيك الضار يكتب عليه رقم 7 او يكون من الأنواع الرديئة مجهولة المصدر فلا يكتب عليها أرقام علما بأن المواد البلاستيكية الضارة تسبب أمراض و مخاطر صحية جسيمة إذا تخللت من اللانش بوكس للطعام بطريقة مستمرة فيحدث مفعول تراكمي للبلاستيك مما قد يسبب السرطان .

أما نوع اللانش بوكس الضار الثاني هو البلاستيك الذي يكون ينتج عنه مواد كيماوية ضارة مثل BSA و مادة PVC أما النوع الضار الآخر يكون المونيوم ردىء و ليس ستانلس ستيل حقيقي فيتم خدشه بسهوله فقد ينتج عن هذه الخدوش مواد كيميائية سامة.