قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهام أبو الفتح تكتب: شبابك يا مصر
إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا 1-1 مع بورنموث بالدوري الإنجليزي
ليفربول يبدأ مفاوضات لإعادة لاعبه السابق
أنقرة تستدعي السفير الأوكراني.. هجمات على سفن تركية تشعل التوتر في البحر الأسود
هواجس شيطانية.. تفاصيل مقتل سوداني وزوجته على يد نجل شقيقته بعين شمس
الأم رحلت والتوأم نجا.. إنقاذ رحيم وريان من بطن والدتهما بعد وفاتها في سوهاج
نقيب الموسيقيين في تونس يحسم الجدل حول حفل آمال ماهر في قرطاج
إعلام أوكراني: دوي انفجارات جديدة يهز العاصمة كييف
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية «إرهابية» مرتبطة بإسرائيل وأمريكا
منتخب مصر للناشئات يتوج بطلاً للعرب للكرة الطائرة تحت 18 عامًا
كوبري محطة المونوريل | غلق كلي يومًا واحدًا بطريق امتداد المحور أمام هايبر وان
ملك الأرقام القياسية.. كريستيانو رونالدو يواصل كتابة التاريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بتجيب المرض الخبيث .. هذه الأنواع من اللانش بوكس تسبب السرطان | خاص

اللانش بوكس
اللانش بوكس
اسماء محمد

أصبح شراء اللانش بوكس وزجاجات المياه البلاستيكية من الأمور الأساسية التى يحرص عليها أولياء الأمور كل عام دراسي جديد ولكنها في بعض الأحيان تدمر صحة أبنائهم إذا تم صناعتها من مواد غير صالحة للاستهلاك.

 قالت الدكتورة نشوى شرف، استشاري تغذية الأطفال، وعلاج السموم، يجب اختيار الأوعية التى يتم وضع أطعمة الاطفال فيها بعناية شديدة حيث أن بعض الزجاجات والعبوات غير صالحة للاستخدام في حفظ الطعام والمياه والعصائر وفي مقدمتها أنواع اللانش بوكس المباعة في الشوارع مجهولة المصدر.

واضافت نشوى في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري، أن بعض أنواع البلاستيك الردئ ومجهول المصدر تدمر صحة الأطفال ويمكن أن تصيبهم بالسرطان لذا يجب عدم الانجذاب للمنتجات ذات السعر المنخفض على حساب صحة اطفالنا

وكشفت نشوى أن البلاستيك الضار يكتب عليه رقم  7 او يكون من الأنواع الرديئة مجهولة المصدر فلا يكتب عليها أرقام علما بأن المواد البلاستيكية الضارة تسبب أمراض و مخاطر صحية جسيمة إذا تخللت من اللانش بوكس للطعام بطريقة مستمرة فيحدث مفعول تراكمي للبلاستيك مما قد يسبب السرطان .

أما نوع اللانش بوكس الضار الثاني هو البلاستيك الذي يكون ينتج عنه مواد كيماوية ضارة مثل BSA و مادة  PVC أما النوع الضار الآخر يكون المونيوم ردىء و ليس ستانلس ستيل حقيقي فيتم خدشه بسهوله فقد ينتج عن هذه الخدوش مواد كيميائية سامة.

اللانش بوكس السرطان تسبب السرطان أنواع اللانش بوكس أنواع اللانش بوكس الضار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

السفير حداد الجوهري

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

منحة المولد النبوي

1500 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. كيف أسجل بمنحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة؟

ترشيحاتنا

المزاج

مشروب غير متوقع يخفض ضغط الدم ويحسن المزاج

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| تفاصيل عن الفيروس المنتشر في أمريكا و يسبب الذعر.. استخدام العطور ومستحضرات التجميل أثناء الحمل مرتبط بمشكلة صحية خطيرة

كرات اللحم

مختلف ولذيذ.. طريقة عمل ساندوتش كرات اللحم

بالصور

وصفات طبيعية لتكبير الشفاه وتوريدها .. مكونات طبيعية تمنح مظهرًا ممتلئًا

وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه

على الشاطئ .. منة عرفة تتألق بإطلالة صيفية جريئة

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز قناة السويس

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

مع انتشار حمى كسار العظام في فلوريدا .. كيف تحمي نفسك من مرض البعوضة

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

المزيد