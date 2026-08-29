مصطفى محمد يقترب من كونيا سبور التركي بعقد 3 سنوات

اقترب الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، من الانتقال إلى صفوف كونيا سبور التركي خلال فترة الانتقالات الحالية، في صفقة تمتد لمدة 3 سنوات.

وبحسب التفاصيل المتداولة، تبلغ قيمة الصفقة 750 ألف يورو، على أن يتم سداد المبلغ على 3 دفعات.

وتحمل الصفقة مفارقة كبيرة، خاصة أن اللاعب المصري كانت قيمته السوقية محل تمسك كبير من جانب ناديه قبل عامين، بعدما رفضت الإدارة عروضًا تقل عن 10 ملايين يورو للتخلي عن خدماته.

وبينما كانت التقديرات وقتها تضع مصطفى محمد ضمن المهاجمين المطلوبين بقوة في سوق الانتقالات، تراجع المقابل المالي بشكل لافت، ليصل إلى 750 ألف يورو فقط في الصفقة المنتظرة إلى كونيا سبور.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة حسم التفاصيل النهائية للانتقال، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انضمام المهاجم المصري إلى صفوف النادي التركي.