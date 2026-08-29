لسة مكملين.. طبيب شيرين عبدالوهاب يكشف تطورات خسارة وزنها

حرص طبيب التغذية الخاص بالفنانة شيرين عبدالوهاب المتخصص في السمنة والنحافة، على طمأنة جمهورها بشأن حالتها، بالتزامن مع أحدث ظهور لها بعد حفلها الأخير.

ونشر صورة تجمعه بشيرين عبدالوهاب عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، مؤكدًا استمرار متابعته لها والعمل معها خلال الفترة الحالية، معربًا عن سعادته بالتقدم الذي حققته خلال الفترة الماضية.

وكتب طبيب شيرين تعليقًا على الصورة: «ولسة مكملين مع أجمل صوت في مصر.. حبيت بس أطمنكم».

وأضاف: «فخور أوي بالإنجاز وإصرارها على الوصول للشكل اللي جمهورها بيحب دايمًا يشوفها بيه وبصراحة مبهور بآلاف الرسايل والدعوات وحب الناس ليها مش بس في مصر، في العالم كله».

حفل شيرين عبد الوهاب

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا فى الساحل الشمالي بالعلمين الجديدة بتاريخ 7 أغسطس 2026 ، وسط حضور جماهيري كبير حمل لافتة كامل العدد.

شيرين عبد الوهاب

من جهة أخرى، تمكنت أغنية تباعًا تباعًا ، للفنانة شيرين عبد الوهاب ، من تحقيق نسب المشاهدة عالية عبر موقع توتيوب .

وحققت الأغنية نسب استماع وصلت لـ 56 مليون، وذلك عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة.

وتحمل أغنية «تباعًا تباعًا» توقيع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، فيما تولى توما مهمة التوزيع الموسيقي والميكس والماستر، بينما قدم أحمد حسين عزف الجيتار والبزق.

وجاء في كلمات الأغنية: «هقولك تباعًا تباعًا.. إيه أسباب غرامي بجمالك وحبي الشديد، وليه اندفعت اندفاعًا وليه انقطعت انقطاعًا عن الدنيا وإنت بعيد، هخلص كلام الأغاني وألحن كلامي الجديد، نقضي الليالي استماعًا وأسهر وأقولك بحبك وعُمري ما أقولك وداعًا».

أغنية بحرية

طرح المطرب محمد حماقي أغنية ديو تجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب بعنوان "بَحريَّه" ثاني أغنيات ألبومه “سمّعوني”.

الأغنية تم طرحها علي موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقي المختلفة وهى كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.