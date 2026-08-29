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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جنوب إفريقيا تلاحق إسرائيل قضائيا.. تحرك جديد بشأن قرارات محكمة العدل الدولية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قدمت جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ملفًا شاملًا بشأن ما وصفته بعدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة، وذلك في إطار دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل عام 2023.

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، في بيان، إن الملف قُدم بموجب المادة 11 من قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بممارساتها القضائية الداخلية.

وأوضحت الوزارة أن الفلسطينيين الذين نجوا في قطاع غزة يواجهون مزيدًا من الصدمات، في ظل تقلص المساحة المتاحة لهم بشكل مستمر وإجبارهم على العيش في ظروف بالغة الصعوبة.

وشددت جنوب إفريقيا على أن التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل ملزمة، مضيفة: «للأسف، لم تمتثل إسرائيل لهذه القرارات».

وأكدت بريتوريا أنها ستواصل استخدام جميع السبل المتاحة لضمان امتثال إسرائيل الكامل والفوري لقرارات المحكمة، موضحة أن التدابير المؤقتة تهدف إلى حماية حقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ومنع ضياع تلك الحقوق قبل صدور الحكم النهائي.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وطالبت باتخاذ تدابير مؤقتة بسبب خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأصدرت المحكمة ثلاثة قرارات منفصلة بشأن التدابير المؤقتة في 26 يناير و28 مارس و24 مايو 2024، طالبت خلالها إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات عاجلة تحول دون ارتكاب أفعال إبادة جماعية.

ووفق البيان، ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 11 أكتوبر 2025، استشهد نحو 1,313 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 4,361 آخرين، فيما انتُشلت 815 جثمانًا من تحت الأنقاض.

ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، استشهد 73,449 فلسطينيًا وأصيب 174,472 آخرون، إضافة إلى دمار طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية، بينما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية إسرائيل دعوى الإبادة الجماعية بريتوريا ضد إسرائيل

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