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ملك الأرقام القياسية.. كريستيانو رونالدو يواصل كتابة التاريخ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملك الأرقام القياسية.. كريستيانو رونالدو يواصل كتابة التاريخ

كريستيانو
كريستيانو
باسنتي ناجي

يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ في كرة القدم، بعدما أصبح صاحب مجموعة استثنائية من الأرقام القياسية على مدار مسيرته، ليؤكد مكانته كواحد من أعظم الهدافين في تاريخ اللعبة.

كريستيانو رونالدو 

ويتصدر رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لنادي ريال مدريد، كما يعد الهداف التاريخي لنادي النصر السعودي، إلى جانب تصدره قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب البرتغال.

وعلى الصعيد الأوروبي، يمتلك قائد البرتغال الرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفًا، كما يتصدر قائمة هدافي بطولة كأس أمم أوروبا عبر تاريخها برصيد 14 هدفًا. 

كما يملك رونالدو الرقم القياسي لعدد الأهداف في تصفيات كأس العالم، برصيد 41 هدفًا، ويحتل صدارة الهدافين التاريخيين على المستوى الدولي برصيد 146 هدفًا مع البرتغال حتى يوليو 2026. 

ويضاف إلى ذلك إنجاز تاريخي آخر، بعدما أصبح رونالدو أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم، خلال مشاركته مع البرتغال في مونديال 2026. 

وبفضل هذه الأرقام والإنجازات، يواصل رونالدو، رغم تقدمه في العمر، تحطيم الأرقام القياسية وتوسيع إرثه الكروي، في مسيرة استثنائية جعلته أحد أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم.

كريستيانو رونالدو الاهلي الزمالك

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