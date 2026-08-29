الاستعلامات : توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الإعلامية والبحثية المصرية

أبرزت فضائية cbc، بروتوكول التعاون المشترك الذي وقعته الهيئة العامة للاستعلامات، مع مجلتي «السياسة الدولية» و«الديمقراطية» الصادرتين عن مؤسسة الأهرام.

وأشارت في تقرير لها إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الهيئة على توسيع مجالات التعاون والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية والفكرية والبحثية المصرية، وتعزيز التكامل في مجالات الإعلام وإنتاج المحتوى المعرفي والدراسات السياسية والاستراتيجية.

ومن جانبه، قال السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، في تصريحات لقناة cbc، إن هذا البروتوكول يتسم بأهمية كبرى، مشيرًا إلى أنه يعمل على تكامل دور مؤسسات الدولة في تقديم الصورة الإعلامية والمحتوى الإعلامي الدقيق والسريع.