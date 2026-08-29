أول ظهور لـ أبو بكر صديق بعد مغادرة محمد الشامي بعثة منتخب المصارعة

في أول ظهور له بعد مغادرة الكابتن محمد الشامي، لاعب المصارعة، بعثة المنتخب، تحدث الكابتن أبو بكر صديق عن كواليس ما حدث قبل البطولة، في ظل حالة من التساؤلات حول أسباب مغادرة اللاعب للبعثة.

وقال أبو بكر صديق في تصريحات صحفية إن الفترة التي سبقت البطولة شهدت تطورات لم تكن متوقعة، موضحًا أن مغادرة الشامي للبعثة جاءت في توقيت حساس، وقبل انطلاق المنافسات التي كان يستعد لها اللاعب.

وأضاف أن علاقته باللاعب تمتد لفترة طويلة، وأنه كان حريصًا على دعمه ومساندته خلال فترة الإعداد، مشيرًا إلى أن ما حدث قبل البطولة يحتاج إلى توضيح كامل حتى تكون الصورة واضحة أمام الجميع.

وأكد صديق أن هدفه الأساسي كان ولا يزال مصلحة اللاعب والمنتخب، بعيدًا عن أي خلافات أو حسابات شخصية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الهدوء والتركيز من أجل مصلحة رياضة المصارعة واللاعبين.

ومن المنتظر أن تكشف التصريحات الكاملة للكابتن أبو بكر صديق مزيدًا من التفاصيل حول ملابسات مغادرة محمد الشامي بعثة المنتخب، وما جرى خلال الأيام التي سبقت البطولة.