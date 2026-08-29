دمشق تجهز 30 مركزا.. الأمم المتحدة تحذر من منع طلاب السويداء من الامتحانات

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التطورات في محافظة السويداء جنوب سوريا، وخاصة التقارير التي تفيد بمنع مسلحين طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي من الوصول إلى مراكز الامتحانات في دمشق، وفرض قيود أخرى على حرية تنقلهم.

ورحب مكتب الأمم المتحدة في سوريا بالمرسوم الرئاسي رقم 163 الصادر في 19 أغسطس 2026، والذي يمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية، مؤكدًا أن لكل طفل الحق في التعليم، وضرورة تمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم في بيئة آمنة ومستقرة وداعمة.

ودعت المنظمة جميع الأطراف إلى ضمان تمكين الطلاب، بدعم من أولياء أمورهم، من ممارسة حقهم في التعليم بعيدًا عن الضغوط أو أي إجراءات تعيق وصولهم إلى مراكز الامتحانات.

من جانبه، قال محافظ السويداء مصطفى البكور إن الكوادر الحكومية جهزت 30 مركزًا امتحانيًا في الريف الشمالي لاستقبال الطلاب، مشيرًا إلى أن الدورة الاستثنائية جاءت استجابة لمطالب شعبية ومحلية وأهلية من داخل المحافظة.

وأضاف البكور أن جهودًا استمرت 10 أيام لإنجاح الامتحانات تعرضت للعرقلة، متهمًا «العصابات الخارجة عن القانون» بمنع الطلاب من الخروج، موضحًا أن العديد من الطلبة وأولياء أمورهم يتواصلون مع المحافظة للاستفسار عن طرق تمكنهم من الوصول إلى مراكز الامتحانات.