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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش اللبناني يضبط قذائف صاروخية على الحدود مع سوريا ويوقف مهرب أسلحة

جنوب لبنان
جنوب لبنان
القسم الخارجي

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، ضبط كمية من القذائف الصاروخية عند الحدود اللبنانية-السورية، وإيقاف شخص خلال محاولته تهريبها إلى داخل الأراضي اللبنانية، في إطار العمليات الأمنية المستمرة لمكافحة تهريب الأسلحة عبر الحدود.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صادر عن مديرية التوجيه، إن وحدة عسكرية أوقفت سورياً في منطقة عيحا – راشيا، أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية إلى الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى ضبط القذائف التي كانت بحوزته.

وأكد الجيش أن المضبوطات جرى تسليمها إلى الجهات المختصة، فيما بدأت التحقيقات مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، دون أن يكشف البيان عن عدد القذائف أو نوعها، كما لم يحدد الجهة التي كانت الأسلحة المهربة موجهة إليها.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني توقيف 10 سوريين في بلدة شعت بمنطقة بعلبك، على خلفية تورطهم في إشكال وقع داخل أحد المخيمات في البلدة، وفق البيان نفسه. ولم يربط الجيش بين هذه الواقعة وعملية ضبط القذائف الصاروخية على الحدود.

وتأتي العملية الجديدة في ظل تكثيف الجيش اللبناني تحركاته لمواجهة شبكات تهريب الأسلحة عبر الحدود مع سوريا. ففي 4 أغسطس الجاري، أعلن الجيش ضبط صواريخ «غراد» عيار 122 ملم في جرود عرسال، قال إنها هُرّبت من الأراضي السورية إلى لبنان، إضافة إلى توقيف مواطنين اثنين من أفراد شبكة التهريب وضبط ذخائر وأعتدة عسكرية خلال عمليات دهم لاحقة.

وتعكس هذه العمليات استمرار تركيز المؤسسة العسكرية اللبنانية على تأمين الحدود الشرقية والشمالية ومنع انتقال الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية، بالتزامن مع إجراءات أمنية تستهدف شبكات التهريب والعناصر المتورطة فيها.

ويواصل الجيش، بحسب بياناته الرسمية، التحقيق مع الموقوفين وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
 

الحدود اللبنانية السورية تهريب الأسلحة الجيش اللبناني عيحا – راشيا الأراضي اللبنانية

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