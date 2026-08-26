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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لابورتا يكشف حقيقة اهتمام برشلونة بضم جوليان ألفاريز

برشلونة
برشلونة
علا محمد

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، حقيقة اهتمام النادي الكتالوني بالتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال لابورتا في تصريحات صحفية: «الحقيقة أننا كنا مهتمين بضم جوليان ألفاريز، وأردنا أن يوافق أتلتيكو مدريد على عرضنا».

وأضاف: «قلنا لهم ذلك بكل احترام، وأردنا أن نقول لهم إن كنتم منفتحين على بيع اللاعب في هذه الانتقالات الصيفية، سنكون مهتمين بشدة بالتعاقد مع اللاعب».

ويعد جوليان ألفاريز أحد أبرز المهاجمين في كرة القدم العالمية، ويمتلك خبرات كبيرة على المستويين المحلي والدولي، ما جعله محل اهتمام عدد من الأندية الكبرى خلال فترات الانتقالات الأخيرة.

ويأتي اعتراف لابورتا ليؤكد رغبة برشلونة في تدعيم الخط الهجومي للفريق، إلا أن الصفقة لم تتم في ظل تمسك أتلتيكو مدريد بخدمات المهاجم الأرجنتيني.

برشلونة يستعد لمواجهة أتلتيك بلباو

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو، غدًا الخميس، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى بالدوري الإسباني موسم 2026-2027.

ويأمل الفريق الكتالوني في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز أمام أتلتيك بلباو، في الوقت الذي يترقب فيه الجهاز الفني حالة النجم الشاب لامين يامال قبل المواجهة المرتقبة.

ويسعى برشلونة إلى مواصلة انطلاقته القوية في الموسم الجديد، وسط تطلعات جماهيره للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني وبقية البطولات التي يشارك فيها الفريق.

خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة برشلونة النادي الكتالوني الأرجنتيني جوليان ألفاريز لابورتا

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