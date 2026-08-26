أتلتيكو مدريد يرد على لابورتا: فرصة انتقال جوليان ألفاريز إلى برشلونة 0%

اشتعلت أزمة انتقال الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، إلى برشلونة من جديد، بعدما دخل النادي المدريدي في مواجهة إعلامية مباشرة مع إدارة الفريق الكتالوني، عقب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بشأن الصفقة.

وكان لابورتا قد أكد، اليوم الأربعاء، استمرار اهتمام برشلونة بالتعاقد مع جوليان ألفاريز، مشيرًا إلى أن النادي الكتالوني لا يزال متمسكًا بعرضه، وينتظر موافقة أتلتيكو مدريد على إتمام الصفقة.

وقال لابورتا: «نحن مهتمون جدًا بجوليان ألفاريز، ونرغب في قبول عرضنا، ونقوم بذلك مع كامل الاحترام لأتلتيكو مدريد».

وأضاف رئيس برشلونة أن النادي تقدم بعرض رسمي لأتلتيكو، موضحًا: «إذا كانوا مستعدين لبيع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية، فنحن مستعدون لشرائه وفقًا للعرض الذي قدمناه».

أتلتيكو يرد على لابورتا

ولم يتأخر رد أتلتيكو مدريد، حيث أصدر النادي بيانًا شديد اللهجة، رفض خلاله الرواية التي يتم تداولها بشأن مستقبل جوليان ألفاريز، مؤكدًا أن النادي المدريدي هو الطرف الذي تعرض للأضرار بسبب ما وصفه بحملة إعلامية تضمنت «أكاذيب وأنصاف حقائق».

وجاء في بيان أتلتيكو مدريد: «يتم تصوير جوليان ألفاريز على أنه الضحية، لكن الضحية الوحيدة في قضية جوليان هي نحن».

وأضاف النادي: «لقد ألحقوا بنا أضرارًا اقتصادية واجتماعية، وهناك احتمال بنسبة 0% لبيعه إلى برشلونة».

وشدد أتلتيكو على أن القضية لم تعد مرتبطة بالأموال، قائلًا: «هذه القضية لا تتعلق بالمال، بل بالكرامة».

وتابع النادي في بيانه: «لقد تم إطلاق حملة تتضمن الكثير من الأكاذيب وأنصاف الحقائق، وأتلتيكو مدريد هو الطرف الوحيد الذي يدفع ثمن ذلك».

ويأتي التصعيد الجديد؛ بعدما شهدت الأسابيع الماضية حربًا من التصريحات بين الطرفين، في ظل تمسك برشلونة بضم اللاعب، مقابل إصرار أتلتيكو مدريد على عدم بيعه، خصوصًا إلى منافس مباشر في الدوري الإسباني.

وكان ميجيل أنخيل خيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، قد أكد في وقت سابق، أن النادي لا يرغب في بيع ألفاريز، مشددًا على أن موقفه لن يتغير حتى أمام عروض مالية ضخمة.

وبذلك، يبدو أن ملف جوليان ألفاريز دخل مرحلة جديدة من التصعيد بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، بعدما تحولت الصفقة من مفاوضات مالية إلى أزمة تتعلق بالعلاقة بين الناديين، وسط غموض مستمر بشأن مستقبل المهاجم الأرجنتيني قبل غلق سوق الانتقالات.