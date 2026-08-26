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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بيبص عليها من شباك المنور.. رجل أعمال يضبط عاملا يتلصص على زوجته أثناء استحمامها في التجمع

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

في واقعة صادمة شهدها أحد الكمبوندات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، تمكن رجل أعمال من ضبط عامل نظافة؛ بعدما اكتشف تسلله إلى منور العقار ومراقبته لزوجته في أثناء وجودها داخل حمام الشقة.


عامل نظافة يراقب سيدة أثناء استحمامها

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من رجل أعمال يبلغ من العمر 43 عاما، اتهم فيه عامل نظافة يعمل في الكمبوند الذي يقطن به، بالتلصص على زوجته البالغة 41 عاما، من خلال نافذة الحمام.

وبحسب ما جاء في البلاغ والتحريات؛ استغل المتهم وجوده داخل العقار، وتسلل إلى المنور، حيث اختلس النظر إلى زوجة المُبلِّغ أثناء استحمامها.

ضبط عامل النظافة المتهم 

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتولت النيابة العامة التحقيق؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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