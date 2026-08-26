للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

علق وزير البترول الأسبق سامح فهمي على قصة سبيكة الذهب التي كانت في منزل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ولم يتم تسجيلها، والتي بلغ وزنها 200 جرام.

وقال وزير البترول الأسبق، خلال لقاء على قناة «العربية»، إن هذه القصة «للتاريخ»، موضحًا أنه تلقى اتصالًا من رئيس هيئة الثروة المعدنية يطلب مقابلته في مكتبه، وبعد اللقاء أكد له أنه تم إنتاج مجموعة من السبائك الذهبية، وأن هذه كانت أول دفعة من الإنتاج، وأنه يريد تقديم هدية للرئيس الراحل مبارك.

وأضاف أن رئيس الهيئة أحضر أكثر من سبيكة، وتم اختيار واحدة ووضعها في علبة، مشيرًا إلى وجود خطاب بذلك.

وذكر أنه بعد تسليمها إلى مكتب الرئاسة، لم يتلقَّ أي رسالة أو شكر من الرئيس الراحل حسني مبارك.

وأشار إلى أنه اعتقد أن السبيكة لم تنل إعجاب الرئيس الراحل مبارك، لعدم الحديث معه عنها، موضحًا أنه بعد فترة اكتشف أن السبيكة كانت موجودة في مكتب الرئاسة ولم تُفتح.

وكشف سامح فهمي مفاجأة، قائلًا: “رئيس الهيئة كان أحد أقارب محمد مرسي، وهو ابن خالته”، مؤكدا أنه فوجئ بهذا الأمر خلال التحقيقات التي أجريت عام 2011.

وأوضح أن مبارك لم يتسلم السبيكة ولم يفتح العلبة، مضيفًا: «وكنت سأُحاكم بسبب هذا الأمر».