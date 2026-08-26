كان فيه سوء فهم.. وزير البترول الأسبق يكشف حقيقة تصدير الغاز لإسرائيل

أكد وزير البترول الأسبق سامح فهمي أنه لا يستطيع أحد تصدير أي منتج مصري إلى دولة أخرى بسعر رخيص، مشددًا على أنه لم يتم تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار رخيصة، وأنه إذا حدث ذلك فسيتم إلغاء الاتفاق في اليوم التالي إذا ثبت أن السعر غير صحيح.

وقال وزير البترول الأسبق، خلال لقاء على قناة «العربية»: «كان فيه سوء فهم عند بعض الناس، والعملية كانت تتم من خلال شركة وسيطة، وليس تصديرًا مباشرًا».

وتابع: «الشركة الوسيطة كانت تشتري الغاز من مصر بـ3 دولارات، وإسرائيل كانت تشتريه من الشركة بـ5.5 دولار، فمصر لم تصدر غازًا لإسرائيل».