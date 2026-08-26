سامح فهمي: نظيف طلب خروجي من الوزارة أكثر من مرة ومبارك رفض

أكد وزير البترول الأسبق سامح فهمي أن رئيس الحكومة الأسبق الدكتور أحمد نظيف طلب خروجه من وزارة البترول أكثر من مرة، مشيرًا إلى أنه لا يعلم السبب، رغم أنه كان صديقًا وأخًا له.

وقال وزير البترول الأسبق، خلال لقاء على قناة «العربية»: «أحمد نظيف عندما كُلّف بتشكيل الحكومة، جلس معي ضمن التشكيل الحكومي، لكن بعد ذلك طلب خروجي من الوزارة أكثر من مرة».

وتابع: «معرفش ليه طلب خروجي من الوزارة، والرئيس الراحل مبارك كان بيرفض إني أمشي، وآخر مرة، ومن غير ما يزعل مني، وضعوا اسمي مع وزير الثقافة، فكان رده: “يمشوا فاروق حسني بس سامح فهمي يقعد”».