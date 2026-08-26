إصابة 14 عاملًا في تصادم سيارتين أمام بوابة الاستثمار الجديدة بالإسماعيلية

أصيب 14 عاملًا، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم بين سيارتين أمام بوابة الاستثمار الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، فيما تحركت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه.

وتلقت الجهات المعنية بلاغًا بوقوع التصادم، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقل الحالات التي تستدعي الرعاية الطبية إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتقوم الأجهزة الأمنية والجهات المختصة حاليًا باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع آثار الحادث من الطريق، مع فحص ملابساته للوقوف على أسبابه.

وجارٍ متابعة الحالة الصحية للمصابين، وتحديد المستشفى التي تم نقلهم إليها، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.