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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قبل ما تنزل تشتري.. المكرونة تتراجع بأكثر من 5 جنيهات ومفاجأة في سعر كرتونة البيض

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء
أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الأساسية اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، تحركات جديدة في الأسواق، حيث تراجعت أسعار بعض السلع بقيم متفاوتة، في الوقت الذي سجلت فيه سلع أخرى ارتفاعات جديدة، وشملت أبرز التحركات اليوم أسعار المكرونة والعدس والفول والأرز، إلى جانب تغيرات جديدة في أسعار البيض بمختلف أنواعه، وسط تفاوت واضح بين أسعار السلع التي انخفضت والسلع التي ارتفعت.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 26 أغسطس

سجل متوسط سعر كرتونة البيض نحو 111.53 جنيه، متراجعًا بنحو 1.64 جنيه عن السعر السابق.

وبلغ متوسط سعر البيضة البيضاء نحو 4.41 جنيه، مرتفعًا بنحو 0.09 جنيه، بينما سجلت البيضة الحمراء نحو 4.53 جنيه، بزيادة قدرها 0.09 جنيه.

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وسجلت كرتونة البيض البلدي نحو 126.68 جنيه، مرتفعة بنحو 1.34 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر البيضة البلدي الواحدة نحو 5.03 جنيه، بزيادة قدرها 0.07 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

تراجعت أسعار المكرونة المعبأة وزن 400 جرام بنحو 5.06 جنيه، ليسجل متوسط سعرها 23.13 جنيه، وهو أكبر انخفاض مسجل بين السلع الواردة في التحديث.

كما انخفض سعر الفول المعبأ المجروش بنحو 1.60 جنيه، ليسجل 62.98 جنيه للكيلو، وتراجع سعر العدس المعبأ بنحو 0.57 جنيه إلى 69.10 جنيه للكيلو.

وانخفض متوسط سعر العدس الأصفر المعبأ بنحو 0.33 جنيه، ليسجل 69.20 جنيه للكيلو، كما تراجع سعر الأرز المعبأ بنحو 0.20 جنيه إلى 34.76 جنيه للكيلو.

وسجلت المكرونة المعبأة للكيلو انخفاضًا قدره 0.14 جنيه، ليصل متوسط سعرها إلى 28.05 جنيه، بينما تراجع زيت الذرة بنحو 0.22 جنيه للتر.

كما انخفض نوع آخر من زيت عباد الشمس بنحو 1.07 جنيه للتر، وتراجعت كرتونة البيض بنحو 1.64 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو 0.52 جنيه للكيلو، ليسجل متوسط سعره 35.51 جنيه، كما زاد سعر الدقيق المعبأ بنحو 0.32 جنيه إلى 26.48 جنيه للكيلو.

وارتفع سعر المكرونة السائبة بنحو 0.32 جنيه للكيلو، كما زاد سعر الفول المعبأ بنحو 0.03 جنيه ليسجل 62.47 جنيه.

وسجل زيت عباد الشمس ارتفاعًا قدره 0.14 جنيه للتر، بينما ارتفع سعر شاي العروسة وزن 40 جرامًا بنحو 0.16 جنيه، وزاد سعر شاي ليبتون وزن 40 جرامًا بنحو 0.23 جنيه.

كما ارتفع متوسط سعر الشاي للكيلو بنحو 1.79 جنيه.

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