أسعار السلع الغذائية اليوم الخميس 20 أغسطس 2026.. ارتفاع الفول والسكر والشاي وتراجع البيض

شهدت أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية تحركات جديدة في الأسواق المحلية، اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، مع ارتفاع أسعار أكثر من 10 سلع، في مقدمتها الفول والدقيق والسكر والشاي، مقابل تراجع أسعار سلع أخرى، أبرزها كرتونة البيض والمكرونة والعدس.

وتباينت حركة الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، حيث سجل الشاي أعلى زيادة بقيمة 12.96 جنيه للكيلو، بينما تراجعت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام بنحو 6.19 جنيه.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض نحو 106.92 جنيه، بانخفاض قدره 2.67 جنيه.

وبلغ سعر البيضة البيضاء نحو 4.48 جنيه، بزيادة قدرها 0.14 جنيه، فيما سجلت البيضة الحمراء نحو 4.57 جنيه، بزيادة قدرها 0.13 جنيه.

وسجلت كرتونة البيض البلدي نحو 126.04 جنيه، بزيادة قدرها 2.78 جنيه، بينما بلغ سعر البيضة البلدي نحو 5.21 جنيه، بزيادة قدرها 0.24 جنيه.

أسعار السلع التي تراجعت

سجل سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام نحو 21.91 جنيه، بانخفاض قدره 6.19 جنيه.

وبلغ سعر العدس المعبأ الصحيح نحو 69 جنيهًا للكيلو، بتراجع قدره 0.30 جنيه، بينما سجل نوع آخر من العدس المعبأ الصحيح نحو 64.56 جنيه، بانخفاض قدره 4.74 جنيه.

كما سجل العدس الأصفر المعبأ نحو 68 جنيهًا للكيلو، بانخفاض قدره 1.55 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت

سجل سعر الأرز المعبأ نحو 34.75 جنيهًا للكيلو، بزيادة قدرها 0.06 جنيه.

وبلغ سعر الفول المعبأ نحو 63.58 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 1.49 جنيه، فيما سجل الدقيق المعبأ نحو 27.40 جنيه، بزيادة قدرها 2.15 جنيه.

وارتفع سعر زيت عباد الشمس إلى نحو 100.48 جنيه للتر، بزيادة قدرها 0.89 جنيه، فيما سجل نوع آخر نحو 100.15 جنيه للتر، بزيادة قدرها 0.56 جنيه.

أسعار السكر والمكرونة

سجل سعر السكر المعبأ نحو 36.22 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 2.17 جنيه.

وبلغ سعر المكرونة المعبأة نحو 28.45 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 0.35 جنيه، بينما سجلت المكرونة السائبة نحو 26.28 جنيه، بزيادة قدرها 0.63 جنيه.

وسجل الفول المعبأ المجروش نحو 64.73 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 3.37 جنيه.

أسعار الشاي والزيوت

ارتفع سعر شاي العروسة وزن 40 جرامًا إلى نحو 11.28 جنيه للعبوة، بزيادة قدرها 0.46 جنيه، بينما سجل شاي ليبتون وزن 40 جرامًا نحو 13.04 جنيه، بزيادة قدرها 0.23 جنيه.

وسجل زيت الذرة نحو 120.31 جنيهًا للتر، بزيادة قدرها 0.45 جنيه.

كما ارتفع سعر الشاي إلى نحو 250.33 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 12.96 جنيه، ليسجل أكبر ارتفاع بين السلع الواردة في قائمة اليوم.

حركة أسعار السلع في الأسواق

وتعكس تحركات أسعار السلع الغذائية استمرار التباين في السوق المحلية، مع اختلاف معدلات التغير من سلعة إلى أخرى، سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

وتخضع أسعار السلع الغذائية لحركة العرض والطلب وتكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، وهو ما يؤدي إلى تغيرات مستمرة في مستويات الأسعار بالأسواق.