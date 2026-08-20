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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أعراض تليف الكبد.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

تليف الكبد
تليف الكبد
ريهام قدري

يعد تليف الكبد من المشكلات الصحية التي قد تتطور تدريجيًا دون ظهور أعراض واضحة في مراحلها الأولى، لذلك قد لا يكتشفه بعض المرضى إلا بعد حدوث مضاعفات. 

ويحدث التليف نتيجة تعرض الكبد لضرر مزمن يؤدي إلى تكوّن أنسجة ندبية تؤثر تدريجيًا في قدرته على أداء وظائفه.

 

أعراض تليف الكبد 

ومن أبرز الأعراض التي قد تظهر في المراحل المبكرة الشعور المستمر بالتعب والإرهاق، وفقدان الشهية، ونقص الوزن، إلى جانب الغثيان واضطرابات الجهاز الهضمي، وقد يشعر بعض المرضى بألم أو ثقل في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

ومع تقدم الحالة، يمكن أن تظهر علامات أكثر وضوحًا، من بينها اصفرار الجلد وبياض العينين، وتورم الساقين والقدمين، وانتفاخ البطن نتيجة تجمع السوائل، بالإضافة إلى سهولة ظهور الكدمات والنزيف والحكة الجلدية.

وقد يلاحظ المريض أيضًا تغير لون البول إلى الداكن، بينما يصبح لون البراز أكثر شحوبًا، وفي الحالات المتقدمة قد يحدث اضطراب في التركيز والوعي أو زيادة النعاس نتيجة تأثير ضعف وظائف الكبد على المخ.

ويؤكد الأطباء أن ظهور هذه الأعراض لا يعني بالضرورة الإصابة بتليف الكبد، إذ يمكن أن تحدث لأسباب صحية أخرى، لذلك فإن التشخيص يحتاج إلى تقييم طبي يشمل الفحص السريري وتحاليل وظائف الكبد وبعض الفحوصات والأشعة وفقًا للحالة.

ويُنصح بعدم تجاهل الأعراض المستمرة، خاصة عند وجود تاريخ مرضي لالتهاب الكبد الفيروسي أو الكبد الدهني أو تناول الكحول أو بعض الأدوية لفترات طويلة، مع ضرورة مراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات المناسبة والكشف المبكر عن أي مشكلة في الكبد.

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