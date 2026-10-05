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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد خطوبتها من شاب خارج الوسط الفني.. 10 صور لـ جوهرة

جوهرة
جوهرة
أسماء عبد الحفيظ

تصدر اسم الراقصة جوهرة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد إعلان خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني.

وجاء إعلان الخطوبة ليعيد جوهرة إلى دائرة اهتمام الجمهور، لتحظى بمتابعة مستمرة، إلى جانب حضورها اللافت على مواقع التواصل الاجتماعي.

جوهرة تعلن خطوبتها

وأثارت خطوبة جوهرة حالة من التفاعل بين متابعيها، بعد الكشف عن ارتباطها بشاب بعيد عن الوسط الفني، لتبدأ بعدها التساؤلات والتعليقات حول هذه الخطوة الجديدة في حياتها.

وتفضل جوهرة في كثير من الأحيان إبقاء جانب من حياتها الخاصة بعيدًا عن الأضواء، لذلك حظي خبر الخطوبة باهتمام خاص من الجمهور بمجرد الإعلان عنه.

ولم تقتصر حالة الاهتمام على خبر الخطوبة فقط، إذ أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول عدد من صور جوهرة وإطلالاتها السابقة، لتتصدر الفنانة والراقصة اهتمام الجمهور من جديد.

10 صور ترصد إطلالات جوهرة

تتميز جوهرة بتنوع اختياراتها في الأزياء، إذ تظهر في مناسبات مختلفة بإطلالات تجمع بين التصميمات العصرية والفساتين اللافتة، إلى جانب اهتمامها بتفاصيل الشعر والمكياج.

وتحرص خلال جلسات التصوير على اختيار إطلالات مختلفة، سواء من حيث الألوان أو القصات، وهو ما يجعل صورها تحظى بتفاعل من متابعيها.

كما تعتمد في بعض ظهورها على الإطلالات البسيطة، بينما تختار في مناسبات أخرى تصميمات أكثر جرأة، مع تنسيق الإكسسوارات والأحذية بما يتناسب مع كل إطلالة.

إطلالات جوهرة تخطف الأنظار

لا تعتمد جوهرة على نمط واحد في ظهورها، إذ تتنوع اختياراتها بين الألوان الهادئة والقوية، كما تغير تسريحات شعرها ومكياجها من جلسة تصوير إلى أخرى.

وتعد الصور التي تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا من حضورها الجماهيري، خاصة مع حرصها على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها وأخبارها.

وبالتزامن مع تصدر خبر خطوبتها، عادت مجموعة من صورها السابقة إلى الواجهة، لتتداولها صفحات ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ساهم في زيادة الاهتمام باسمها.

من هي جوهرة؟

اشتهرت جوهرة في مصر من خلال عملها في مجال الرقص الشرقي، وظهرت في العديد من المناسبات والحفلات، كما حققت حضورًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السنوات الماضية، أصبحت جوهرة من الأسماء المعروفة في هذا المجال، ونجحت في جذب قاعدة جماهيرية تتابع أخبارها وإطلالاتها باستمرار.

ويأتي إعلان خطوبتها ليشكل محطة جديدة في حياتها الشخصية، خاصة مع الكشف عن ارتباطها بشاب من خارج الوسط الفني، وسط اهتمام كبير من جمهورها.

صور جوهرة بعد تصدرها التريند

وبعد انتشار خبر الخطوبة، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من صور جوهرة، التي ظهرت خلالها بإطلالات مختلفة، ما جعل صورها تتصدر اهتمام الجمهور بالتزامن مع الخبر.

إليكم صور جوهرة ..صور


 

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بعد خطوبتها من شاب خارج الوسط الفني.. 10 صور لـ جوهرة

جوهرة
جوهرة
جوهرة

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