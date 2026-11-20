يستعد تطبيق واتساب، لإتاحة ميزة النسخ الاحتياطي السحابي عبر خوادمه لمستخدمي هواتف آيفون، لتوفير بديل مباشر لخدمة آي كلاود التابعة لشركة آبل، بما يسمح بحفظ سجل المحادثات والملفات بصورة مستقلة عن مساحة التخزين المخصصة لحساب المستخدم على خدمة آبل.

وتوفر الميزة الجديدة مساحة مجانية تصل إلى 2 جيجابايت، مع اعتماد التشفير التام بين الطرفين لجميع النسخ الاحتياطية بشكل افتراضي، لضمان حماية البيانات ومنع وصول أي جهة أخرى إلى محتوياتها.

واتساب يطور نظام نسخ احتياطي مستقلا لمستخدمي آيفون

بعد بدء إتاحة خدمة التخزين الاحتياطي الخاصة به لمستخدمي أندرويد ضمن النسخ التجريبية، يعمل واتساب حاليا على نقل التجربة نفسها إلى هواتف آيفون، من خلال توفير خيار لحفظ المحادثات مباشرة على خوادمه بدلا من الاعتماد الحصري على آي كلاود.

ورصدت الميزة ضمن الإصدار التجريبي رقم 26.45.10.71 من تطبيق واتساب لنظام iOS، والمتاح عبر منصة TestFlight، حيث بدأت الشركة طرحها لعدد محدود من المختبرين، مع إمكانية الاختيار بين مزودي التخزين المختلفين لحفظ النسخ الاحتياطية.

لماذا لم يعد آي كلاود الخيار الوحيد لحفظ المحادثات؟

توفر آبل مساحة تخزين مجانية تبلغ 5 جيجابايت عبر خدمة آي كلاود، لكنها مساحة مشتركة تستخدم لحفظ الصور والمستندات وبيانات التطبيقات والنسخ الاحتياطية للأجهزة.

ومع زيادة حجم محادثات واتساب بمرور الوقت، خصوصا لدى المستخدمين الذين يتبادلون الصور ومقاطع الفيديو والملفات باستمرار، قد تصبح المساحة المجانية غير كافية، ما يضطرهم إلى حذف بعض البيانات أو الاشتراك في باقات تخزين مدفوعة.

وهنا تأتي أهمية خدمة واتساب الجديدة، التي تمنح المستخدم مساحة مستقلة مخصصة للنسخ الاحتياطية للمحادثات، دون استهلاك المساحة المتاحة على حساب آي كلاود.

خدمة التخزين الاحتياطي من واتساب على آيفون

كيف تعمل خدمة التخزين السحابي الجديدة؟

يمكن للمستخدمين التبديل إلى التخزين السحابي الخاص بواتساب من خلال إعدادات النسخ الاحتياطي للمحادثات، ثم تحديد خوادم واتساب باعتبارها مزود التخزين الجديد.

وبعد اختيار هذا الخيار، يتعين تفعيل التشفير التام بين الطرفين، وهو إجراء إلزامي لا يمكن تجاوزه، ويوفر التطبيق أكثر من طريقة لحماية النسخ الاحتياطية، أبرزها مفاتيح المرور، التي يعتمدها واتساب كخيار افتراضي موصى به، أو استخدام مفتاح تشفير مكون من 64 رقما.

وبمجرد استكمال الإعدادات، يمكن حفظ سجل المحادثات على خوادم الشركة مع الحفاظ على تشفير البيانات.

مساحة مجانية 2 جيجابايت وتصل إلى 4 تيرابايت

تمنح واتساب المستخدمين مساحة مجانية تبلغ 2 جيجابايت عند الاعتماد على خوادمها لحفظ النسخ الاحتياطية، مع إمكانية الحصول على سعات أكبر من خلال الاشتراكات المدفوعة.

ويحصل مشتركو خدمة واتساب بلس على مساحة تخزين احتياطية تصل إلى 100 جيجابايت، بينما تتيح باقات ميتا ون سعات تخزين تصل إلى 4 تيرابايت، وفقا للخطة المختارة.

وفي حال انتهاء الاشتراك، تحتفظ واتساب بآخر نسخة احتياطية لمدة 4 أشهر، قبل حذفها نهائيا إذا لم يجدد المستخدم اشتراكه خلال هذه المهلة.

قيود مهمة عند الانتقال بين آيفون وأندرويد

رغم المزايا الجديدة، فإن النسخ الاحتياطية المحفوظة على خوادم واتساب لا تدعم حاليا الاستعادة المباشرة عبر الأنظمة المختلفة.

بمعنى أن المستخدم الذي ينتقل من آيفون إلى هاتف أندرويد لن يتمكن من استعادة محادثاته باستخدام النسخة الاحتياطية السحابية المحفوظة على خوادم واتساب، والعكس صحيح.

ولإتمام عملية الانتقال بين النظامين، سيتعين عليه استخدام أداة نقل المحادثات المدمجة داخل التطبيق، والتي تتيح ترحيل سجل الرسائل من جهاز إلى آخر دون الاعتماد على النسخ الاحتياطي السحابي.

طرح تدريجي لمستخدمي آيفون

بدأ واتساب إتاحة الميزة لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية عبر منصة TestFlight، مع الإشارة إلى أن الشركة تعمل على توسيع نطاق الوصول إليها تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة.

ولم تعلن واتساب حتى الآن موعدا رسميا لإطلاق الخدمة لجميع مستخدمي آيفون، ما يعني أن ظهور خيار التخزين السحابي الجديد سيختلف من حساب إلى آخر خلال مرحلة الطرح الأولى.