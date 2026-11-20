كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، تفاصيل مهمة بشأن واقعة إصابة عشرات الطالبات بحالات اختناق وإغماء داخل مدرسة النعام الثانوية التجارية بنات بمنطقة عين شمس، بعد استخدام إحدى الطالبات بخاخ «سيلف ديفنس» للدفاع عن النفس، مؤكدًا أن الصيدليات ليس لها علاقة بالواقعة.

تفاصيل إصابة طالبات مدرسة النعام ببخاخ سيلف ديفنس

وأوضح محفوظ رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، أن الواقعة تثير تساؤلات مهمة بشأن طبيعة بخاخات الدفاع عن النفس ومصادر الحصول عليها والجهات المسؤولة عن تداولها، مشددًا على ضرورة عدم تحميل الصيدليات مسؤولية واقعة لا ترتبط بنشاطها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، داخل مدرسة النعام الثانوية التجارية بنات التابعة لإدارة عين شمس التعليمية بمحافظة القاهرة، بعدما أقدمت إحدى الطالبات على رش بخاخ «سيلف ديفنس» باتجاه زميلاتها، ما تسبب في إصابة عدد كبير منهن بحالات اختناق واحمرار بالعين وضيق في التنفس، فضلًا عن تعرض بعضهن للإغماء.

وأثارت الواقعة حالة من القلق بين أولياء الأمور، خاصة بعد تداول معلومات عن وصول عدد الطالبات المصابات إلى 37 طالبة، وجرى نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما أكدت تقارير صحفية استقرار حالتهن الصحية ومغادرتهن المستشفى بعد تلقي العلاج.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان بشأن الواقعة، أن الفحص أظهر إصابة 28 طالبة بحالات اختناق واحمرار بالعين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطالبة التي استخدمت البخاخ، وعُثر بحوزتها على عبوة الرذاذ الرادع.

وأقرت الطالبة بأنها استخدمت البخاخ على سبيل المزاح، موضحة أنها حصلت عليه من والدها، الذي جرى ضبطه أيضًا.

وفي السياق ذاته، تحركت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأرسلت لجنة مختصة إلى المدرسة لفحص ملابسات الواقعة ومراجعة الإجراءات المتخذة، مع فتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية والتربوية اللازمة وفقًا للائحة الانضباط المدرسي.

وتعيد الواقعة فتح ملف تداول بخاخات الدفاع عن النفس، وضرورة توعية الطلاب بخطورة استخدامها داخل المؤسسات التعليمية، إذ إن المواد المهيجة الموجودة في بعض هذه العبوات قد تتسبب في تهيج العينين والأغشية المخاطية والجهاز التنفسي، خاصة عند رشها في أماكن مغلقة أو مزدحمة.