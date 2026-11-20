أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: “هل المتوفى بالفشل الكلوي يُعد شهيدًا؟، وهل يغفر الله له التقصير في الصلاة أثناء المرض؟”.

وقال أمين الفتوى خلال إجابته على السؤال، إن المرض من الابتلاءات التي يكفر الله بها الذنوب ويرفع بها الدرجات، مستشهدًا بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه».

الشهيد بسبب مرض البطن

وأشار أمين الفتوى إلى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «والمبطون شهيد»، موضحًا أن من يموت بسبب بعض الأمراض التي تصيب البطن والجوف؛ يُرجى له أجر الشهادة عند الله- سبحانه وتعالى-، وذلك وفقًا لما ورد في الحديث النبوي.

وفيما يتعلق بتقصيره في الصلاة خلال فترة المرض، أكد أن الصلاة لا تسقط عن المسلم بسبب المرض، وإنما يؤديها بحسب استطاعته، ولا تسقط عنه إلا إذا فقد الوعي تمامًا ودخل في غيبوبة لا يدرك معها ما حوله، موضحًا أن الله- سبحانه وتعالى- أعلم بحال عباده وما تعرضوا له من ابتلاءات وظروف.

وأضاف أن الحكم على مصير المتوفى ومغفرة تقصيره أمره إلى الله- سبحانه وتعالى-، فهو أرحم بعباده، مستشهدًا بقوله- تعالى-: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ»، داعيًا الله أن يغفر للمتوفى ويرحمه ويجعله من أهل الجنة.