التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ١٩ نوفمبر، السيد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، في إطار زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء قد تناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، ومواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين.

كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأزمة السودانية، والجهود المصرية الأمريكية المشتركة للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار، ودعم مسار سياسي بملكية وقيادة سودانية، يحافظ على وحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية.

كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن التطورات في القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، وأهمية احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.

ناقش الجانبان أيضاً تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة، والحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وتوحيد مؤسساتها، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.