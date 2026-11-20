قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تبحث خيارات تتعلق بالغازات والأسلحة البيولوجية، في ظل تقارير عن تهديد محتمل باستخدام قنبلة قذرة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الصين، أن هناك مؤشرات على بحث إيران استخدام الغازات والأسلحة البيولوجية، بعدما جرى استبعادها من المسار النووي، مشيرا إلى أن الأسلحة النووية أكثر صعوبة، وأن طهران تبحث خيارات أخرى.

وقال ترامب، ردا على سؤال بشأن ما قد يحدث بعد الأول من يناير المقبل، "سنرى ما سيحدث"، دون تقديم مزيد من التفاصيل، كما استبعد أن يكون سكان واشنطن بحاجة إلى الشعور بالذعر إزاء احتمال وقوع هجوم، مضيفا أنه في حال وقوع هجوم، فإن الولايات المتحدة "ستقضي عليهم".

وتأتي تصريحات ترامب في أعقاب تقارير عن احتمال استهداف مسؤولين أمريكيين باستخدام ما يُعرف بالقنبلة القذرة في واشنطن، حيث أفادت مصادر لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية رصدت معلومات في هذا الشأن، لكنها أوضحت أن مصداقية المعلومات الأساسية لم يتم التحقق